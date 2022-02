Zdroj: Nothing

Nothing plánuje další produkty, sluchátka asi měla úspěch

Carl Pei po odchodu ze společnosti OnePlus založil firmu Nothing, která uvedla svůj první produkt v podobě bezdrátových sluchátek Nothing ear (1). Rozhodně by firma neměla skončit u jednoho produktu a z poslední tiskové zprávy se přibližně dozvídáme, jak se firmě daří.

Nothing mobil?

Prvních sluchátek se podařilo prodat na 400 000 kusů, což je poměrně zajímavý výsledek, ale firma nedodala, jestli se jedná o vynikající výsledek, průměrný nebo slabý. Na samotném prodeji se asi podepsalo vánoční nákupní horečka. Firmě už vydala druhou verzi sluchátek v černé barvě.

Společně s informací o prodejích se dozvídáme, že do designérského týmu přichází Adam Bates, který pracoval čtrnáct let ve firmě Dyson, která je známá svými vysavači. Adam se stane ředitelem pro design, takže lze očekávat, že se Nothing bude nadále soustřeďovat hlavně na atypický design produktů.

Co se týče budoucích produktů, tak aktuálně mají být v přípravě další čtyři novinky. Neočekáváme, že bychom se letos dočkali mobilního telefonu, ale dle dostupných informací jednou přijde Nothing mobil. Očekáváme hodinky, powerbanku a další produkty, které bychom mohli zařadit do kategorie příslušenství k mobilům.

Nothing plánuje 5 nových produktů

