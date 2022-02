Apple vydal 2. vývojářskou betu iOS 15.4, která je nyní ke stažení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jste registrovaným vývojářem v programu beta testování nových sestavení iOS, pak je pro vás připravena 2. vývojářská beta verze iOS 15.4. Vedle těch Apple vydává aktualizace pro iPady, Apple TV a MacBooky.

Nová 2. vývojářská beta iOS 15.4 je k dispozici

Oproti iOS 15.3 přinese iOS 15.4 mnoho nových funkcí a změn. Patří mezi ně například vylepšené odemykání pomocí Face ID, pokud budete mít zakrytou tvář. Aktualizace se dočkají i emotikony, nebo Keychain.

V druhé betě iOS 15.4 zřejmě není příliš mnoho změn oproti první verzi a tak si pojďme alespoň shrnout to, co by měl nový iOS 15.4 přinést.

Nové Emoji

Apple se snaží rozšiřovat Emoji o stále nové emotikony, verze iOS 15.4 by měla přinést novou várku nových. Celkem by mělo přibýt 112 nových emotikonů, pakliže do toho započteme stejné emotikony v různých odstínech pleti.

Přidávání poznámek v Apple klíčence

Apple přidává podporu přidávání poznámek jeho správci hesel. Jedná se o bezesporu užitečnou funkci, která ve správci hesel dlouho chyběla a jakou konkurence zcela běžně nabízí.

Podpora covid pasu v aplikací zdraví a peněžence

Pokud vlastníte certifikát pro potvrzení očkování, nebo prodělání nemoci Covid-19, pak bude nově možné v rámci iOS 15.4 tento certifikát nahrát do aplikace Zdraví a také do peněženky Apple Wallet.

Certifikát bude možné jednoduše nahrát skrze naskenovaný QR kód. Ten pak bude možné zobrazit klasicky dvojitým stisknutím postranního tlačítka na iPhonu, nebo Apple Watch.

Vylepšené odemykání iPhonu při zakrytých ústech

Na začátku pandemie byl problém iPhone odemknout v případě, že jste měli ústa zakrytá rouškou. Později Apple přinesl vylepšení v podobě odemykání telefonu pomocí Apple Watch. Pokud ale Apple Watch nevlastníte a chcete telefon odemknout v roušce, musíte jí sundat, nebo zadat kód. Apple tento problém konečně vyřešil a nyní bude možné telefon odemknout i když budete mít roušku na obličeji.

Lepší zabezpečení přístupu k datům na webovém iCloudu

Apple v iOS 15.4 vylepšuje zabezpečení vašich dat na iCloudu. Pokud na iCloud nepřistupujete přes webový prohlížeč, nově budete mít možnost zakázat přístup na iCloud.com, čímž lépe ochráníte vaše data, poznámky, fotografie a další obsah. Služba Najít však i přes toto omezení ve webovém prohlížeči bude fungovat.

Nový widget Apple Wallet

Pokud budete chtít mít na očích vaše výdaje přes platební kartu uloženou v peněžence Apple Wallet, poslouží k tomu nový widget, který bude možné umístit na plochu.

Vlastní emailová doména

Pokud si platíte předplatné iCloud+ budete mít možnost si v iOS 15.4 nastavit svou vlastní emailovou doménu. Celkem bude možné si založit až pět vlastních domén.

SharePlay v nabídce pro sdílení

Apple se snaží skrze iOS 15.4 více podpořit svou službu SharePlay. Ta se nově objeví v nabídce pro sdílení obsahu.

Mezi další novinky pak patří vylepšené vyskakovací okno při připojení sluchátek AirPods, přidání nové sekce oznámení v aplikaci AppStore a další.

