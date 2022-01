RedMi Watch 2 Lite – rozpačitý plastový elegán [recenze]

Autor: Dotekomanie.cz

Xiaomi uvedlo na trh další chytré hodinky, nyní pod názvem Redmi Watch 2 Lite. Na první pohled elegantní hodinky s pevnou konstrukcí a velice krásným jasným displejem však skrývají nepříjemnosti, které mohou celkový dojem kazit. Redmi Watch 2 Lite však nabízí za cenu kolem 1 500 Kč slušné parametry, veliký displej, několikadenní výdrž baterie, čip pro měření polohy, měření kyslíku v krvi, ovládání hudby na telefonu, přes sto sportovních režimů, krásné a veliké množství různých designových provedení ciferníků, měření tepu a celkem rychle reagující prostředí. Najdeme však u nich několik drobných nedostatků, které mohou některým uživatelům celkový dojem zkazit. Nemá smysl dopodrobna vypisovat veškeré parametry, ty jsou dostupné na stránkách výrobce. V recenzi se zaměřím na to, co se Xiaomi u Redmi Watch 2 Lite povedlo a co nikoli.

Prvotní spuštění je famózní

Tak rychlé první spuštění hodinek jsem již dlouho neviděl. Ladnost a rychlost procesu spárování s telefonem byla neuvěřitelná. První dojem je tedy úžasný. Ihned po spuštění se objevila aktualizace, ta již bleskurychlá nebyla, zabrala přes 10 minut, ale to ničemu nevadí. Hodinky působí skvěle na ruce a dobře padnou. Sice bych je doporučil pro mužské ruce, které mají širší předloktí, nebudou alespoň tolik tlačit při pohybu do kostí na zápěstí. Displej o velikosti 1,55 “ umožňuje pohodlné ovládání jedním prstem, na většinu položek lze pohodlně kliknout či swajpnout a odezva systému má sice občas drobounké opoždění, ale není to nic drastického. Při běžném sledování notifikací či spuštění aktivity z rychlé volby mírné opoždění ani nezpozorujete.

Na hodinky se rychle zvyká

Na hodinky jsem si zvykl velice rychle, jsou vyrobeny z příjemného materiálu, ovládání se uživatel naučí rychle a jsou intuitivní v používání. Sice verze Lite je o pár gramů těžší než verze bez přízviska Lite, ale i tak sedí příjemně na ruce a nevytváří nepříjemný pocit při nošení. Hodinky jsou tedy vhodné pro každou věkovou kategorii, mají univerzální design, a jak jsem zmínil, díky intuitivnímu ovládání jsou snadno použitelné bez zbytečného stresu. Hlavní však je, že je vyrábí Xiaomi, značka, která má jistou reputaci při kvalitním zpracování svých výrobků.

Redmi Watch 2 Lite nabízí velice dobrý poměr cena výkon. Na trhu je mnoho hodinek, které stojí mnohem více peněz, ale nabízejí horší proprietární software, mají krátkou životnost baterie, máte malé možnosti personalizace či jste zcela bez aktualizací a podpory tolik potřebné aplikace v telefonu. Stačí se podívat do naší pravidelné rubriky o chytrých hodinkách v našich eshopech. V rukou jsem měl již několikery chytré hodinky a náramky od známých a neznámých značek a nikdy mi nevyšly v hodnocení dobře hodinky od nových či neznámých výrobců, jako kvalitní jsem vnímal právě Xiaomi, protože vydrží dlouhé roky, aniž by s nimi nastal nějaký problém. Stačí se podívat na kvalitní řadu náramků Mi Band. Osobně jsem po Mi Bandu přešel na Amazfit Neo, který mám již přes rok neustále na ruce.

Specifikace

Výška 41,2 mm, šířka: 35,3 mm, tloušťka: 10,7 mm

Hmotnost: 35 g (včetně řemínku)

Barva: slonová kost, černá, modrá

Řemínek hodinek: slonová kost, černá, modrá, růžová, olivová, hnědá

Nastavitelná délka pásku: 140–210 mm (materiál: TPU)

Displej 1,55″ čtvercový TFT displej s rozlišením: 320×360

Senzory: optický snímač srdečního tepu, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, lokace: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Baterie: 262 mAh (výdrž baterie: 10 dní v běžném režimu používání, 5 dní v režimu intenzivního používání, 14 hodin na GPS)

Stupeň vodotěsnosti: 5 ATM

Konektivita: Android 6.0 nebo novější, iOS 10.0 nebo novější

Hodinky jsou skvělé a za cenu kolem 1 500 Kč těžko hledají konkurenci…

Nemít Wear OS je škoda, ale u Redmi Watch 2 Lite se jedná o výhodu. Na rozdíl od Google, který na systematickou podporu a zlepšování svého systému pro nositelná zařízení dosti upozaďuje, je Xiaomi na poli chytrých nositelných zařízení spolehlivým výrobcem. Ve svém portfoliu má sice velké množství hodinek, ale nějaký čas na ně nezapomíná, aktualizuje aplikace pro telefony pro možnost spárování hodinek a ve výsledku nabízí dobrou podporu. Aplikace z dlouhodobého hlediska pracuje dobře, a pokud se vývojáři nerozhodnou zcela změnit její design či ji rozdělit na více aplikací, je koncový uživatel spokojený s bezstarostným užíváním svých hodinek. Taková podpora však u konkurence nemusí být samozřejmostí a v žádném případě bych na ni nespoléhal u menších výrobců chytrých ukazatelů času.

Xiaomi z pro mě nepochopitelných důvodů má tři aplikace pro svoje spektrum nositelných zařízení. Existuje Mi Fit, Zepp a Xiaomi Wear. Xiaomi koncového uživatele nesmírně mate, některá zařízení Amazfit připojíte jen do Mi Fit, většinu však do Zeppu. Do Mi Fit připojíte jen hodinky od Amazfit, nikoli však od Xiaomi, připojíte však Mi Band pásky, které do Xiaomi Wear připojit nelze. Oproti tomu Mi Watch nelze připojit do aplikace Mi Fit, ale jen do Xiaomi Wear. Do té můžete připojit i Mi Band pásky, ale jen Mi Band 4C, Mi Band 6 a Redmi Band Pro. Zařízení Redmi však připojíte jen v aplikaci Wear. A hodinky Zepp pak jen v aplikaci Zepp. Máte zmatenou hlavu? Není divu, Xiaomi má ve svých aplikacích lehký nepořádek. Avšak to nevadí, pokud aplikace funguje tak, jak má! Když uživatel zjistí, jakou aplikaci má použít, následně jde vše po másle. Hodinky se s aplikací hladce synchronizují, hodinky se samovolně neodpojují, aplikace se neodhlašuje.

Xiaomi Wear Lite Beijing Xiaomi Co., Ltd Zdarma iOS

Xiaomi Wear Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd Zdarma ANDROID

Velikou výhodou je pro mě i přehlednost aplikací. Nejméně je pro mě přehledná aplikace Mi Fit, avšak Zepp je velice dobrý a nejnovější Xiaomi Wear je nejlepší. Na někoho může prostředí působit lehce infantilně, avšak dětinsky vypadající avatar a možná příliš pastelových barev není nijak na škodu, když aplikace bezchybně funguje.

Xiaomi Wear nabízí krásný přehled o údajích, které hodinky zaznamenávají. Líbí se mi přehled aktivit, konkrétně přehled změny tepové frekvence v průběhu cvičení. Aplikace skrývá i spoustu dalších drobných nastavení, která nejdou nastavit na hodinkách. Aplikace tak umožní ženám propojit si aplikaci pro sledování menstruačního cyklu, uživatelům umožní nastavit lokaci pro zobrazování počasí a též umožní spustit i cvičební aktivity, bohužel jen čtyři, zbytek musíte spustit přes hodinky. V aplikaci je přehledně zobrazen poslední spánek a jeho popis, pokud chcete sledovat i REM fáze, opět musíte povolit v nastavení tuto položku. Měření spánku na hodinkách bylo precizní, zcela totožné s měřením aplikace Sleep as Android, ale mnohem lepší, jelikož měření se spouští automaticky a překvapilo mě, jak precizní načasování spuštění měření bylo, což jsem si mohl ověřit ve zmíněné aplikaci, kde bylo vidět, že se moje tělo zklidnilo a usnulo a v tu chvíli hodinky spustily sledování. Nevýhodou však je, že mít hodinky v noci na ruce je pro mě velice nepříjemné a ráno se často budím s otlačeným či znecitlivělým zápěstím.

Když si aplikace všimne, že jen líně sedíte a máte málo aktivity, pobídne vás ke spuštění aktivity a navrhne, ať se jdete pro začátek alespoň projít. Na hodinkách má uživatel navíc krásně graficky udělaný přehled denních aktivit. Kolik kroků ze svého nastaveného denního cíle ušel, v kolika hodinách během dne udělal alespoň pár kroků a neseděl jenom či kolik kalorií již spálil. V nabídce aplikací je několik zajímavých vychytávek, třeba prodýchání, které vás dokáže uklidnit. Nebo měření kyslíku v krvi, které funguje dobře, když jste v naprostém klidu, což jsem si mohl porovnat s oxymetrem. Při kontinuálním měření během dne byste již měl být hospitalizován a saturován kyslíkem s několika litrovým průtokem, protože hodinky ukáží velice nízké hodnoty.

Redmi Watch 2 nabízí i měření tepu, které jsem porovnával opakovaně s tonometrem a vždy vyšly velice podobné hodnoty. Ocenil jsem i funkci, která upozornila na dlouhé sezení na jednom místě a vibrací mě ponoukala k protažení se. Oznámení z telefonu též přicházely zcela bez problémů a velice dobré bylo, když jsem si oznámení přečetl či jen odebral z oznamovací lišty, zmizelo i z hodinek.

Výrobcem uváděná životnost baterie je odpovídající, dostal jsem se na avizovaných 10 dní při běžném používání. Jelikož jsem většinu dní trávil doma kvůli nemoci, neměl jsem moc možností vyzkoušet mnoho pohybových aktivit se zaměřením pomocí lokace. Těch pár, co jsem vyzkoušel, měly však rychlé připojení na satelit a baterie nijak před očima razantně nemizela. Při běžném pracovním provozu bych měl i mnohem větší oznámení, což by zkrátilo životnost baterie, osobně jsem byl s baterií spokojen. Nabíjení bylo trvalo kolem hodiny a půl skrze notebook.

V ceně kolem 1 500 Kč je spoustu produktů, které nabízí jen proprietární operační systém na hodinkách. Zákazník se tak může přehrabovat v obrovském množství neznámých značek, jako je Armodd, Forever, Immax, Smoot, Wotchi a spoustu dalších. Do popředí se snaží probít Niceboy, nějaké produkty v této cenové hladině najdeme i od Huawei či Realme. Ale množstvím produktů zde dominuje právě Xiaomi. U hodinek je to Xiaomi Watch a Lite, Redmi Watch 2 a testované Lite. Dceřiná firma Xiaomi Imilab s hodinkami W12 či další sesterská firma Amazfit s hodinkami Verge či Bip U Pro. Nejnovější jsou právě Redmi Watch 2 Lite, a pokud nechcete jít do sportovního pásku, mohl by být právě tento model volbou ke koupi.

… ale mají i několik nedostatků. Ty však nemusí být pro každého překážkou!

Podstatným nedostatkem je pro mě nemožnost spárování s Google Fit. Ačkoli aplikace Mi Fit a Zepp s tím problém nemají, Xiaomi Wear mi tuto možnost nenabídlo a výrobce na webu uvádí, že je možné párování jen se Stravou nebo s Apple Health. Integrace všech dat do Google Fit je pro mě podstatná i přes to, že již není dostupná na desktopu webová stránka a aplikace samotná je již několik let za sebou zabuggovaná a vývojáři místo oprav nesmyslně přidávají či ubírají funkce anebo přesouvají či mění design jednotlivých položek. Jde mi o kontinuity sbírání dat o sobě, nechci přerušit několikaleté střádání informací jen proto, že chytré hodinky nepodporují propojení s Google Fit. Též mi do Fitu tečou data z dalších aplikací, třeba ze Sleep as Android či Feel Fit a pro denní, týdenní či měsíční přehledy je Fit naprosto ideální.

Je možnost integrovat data do Stravy a z nich následně do Google Fit, ale zmíněné propojení spíše nefunguje, a když už, tak ne kvalitně. Proč Xiaomi u pár svých výrobků neumožňuje propojení s Google Fit, je mi záhadou. Pro osoby, které mají podobně nastavený styl agregace dat o sobě do aplikace Google Fit, nemohu Redmi Watch 2 Lite doporučit.

Asi největší problém byl záznamu kroků. Zapnul jsem si aktivitu a šel jsem na krátkou procházku. Zaznamenáváno bylo na tři zařízení: Amazfit Neo, Redmi Watch 2 Lite a Google Fit, ze kterého byly údaje odečteny ještě předtím, než se do něj přenesly údaje z aplikace Zepp (hodinky Amazfit Neo). Hodinky Redmi Watch 2 Lite měly pravidelně, i bez cíleně měřených aktivit, vždy menší počet kroků na konci dne. Rozdíl byl ve stovkách kroků, jelikož jsem pracoval z domu, byl můj denní průměr docela slabý, kolem 3 000 až 6 000 kroků denně. I při nízkých denních hodnotách kolem 3 000 až 4 000 kroků zaostávaly Watch 2 Lite i přes 500 kroků! Při měřené procházce zaznamenaly Neo (nebyla zapnutá aktivita) 2 000 kroků. Spuštěná aplikace Fit (ale ne aktivita, avšak telefon připojen k mobilnímu internetu a po procházce i ukázal mapu pohybu) zaznamenala 2 000 kroků. Spuštěná aplikace Wear se zapnutou aktivitou ukázaly 1 400 kroků. Během testování nenastal den, kdy hodinky ukazovaly v rozmezí max 200 kroků podobný údaj. A jelikož Fit používám spoustu let a rok již používám Amazfit Neo, tak jsem již mnohokrát přepočítával skrze mapy ujitou vzdálenost a porovnával s výsledky v aplikacích, případně jsem si sám odkrokoval a koukal na reakci hodinek, vždy byla odchylka malá. U Wear tomu tak bohužel nebylo, a počet kroků se dá tedy považovat za podhodnocený, a jen hrubě orientační. Při delších denních pochodech budou rozdíly ještě markantnější.

Neméně podstatným problémem je chybovost senzoru pohybu, který není schopný zaregistrovat gesto otočení rukou, když si chci rozsvítit obrazovku, abych se podíval na čas. Senzor nefunguje dobře, nefungoval zvláště ve chvílích, kdy to bylo potřeba, člověk něco nese, druhou rukou si chce ověřit čas, ale hodinky se nerozsvítí. Můžete máchat rukou, jak chcete, otáčet zápěstím, zvedat ho a stejně nic. V takové situaci se pak rozsvítil ve chvíli, kdy jsem to vzdal a dával ruku dolů. Nerozpoznání pohybu bylo tak chybové, že bylo ve více než 75 % rozsvítit si hodinky pomocí bočního tlačítka. Pokud však hodinky správně zaregistrovaly pohyb ruky, tak rozsvícení obrazovky není okamžité a je tam drobná pauza, troufnu si řičí kolem vteřiny (nebylo tomu však vždy). Hodiny, i když jsou chytré, jsou primárně od toho, aby ukazovaly čas. Pokud často koukáte na čas, nejsou Xiaomi Redmi Watch 2 Lite dobrou volbou.

Maličkou nevýhodou bylo sledování stresu, to funguje jen, když je člověk dlouhodobě v klidu, ve stabilní poloze, což znamená pouze při spánku, funkci reálně není možné využít. Též jsem nebyl schopen zprovoznit dálkovou spoušť fotoaparátu. Chyběla mi i možnost automatické změny jasu, pro oči není příjemné v noci koukat na obrazovku s maximálním jasem, jenže kdo si má pamatovat, že má opět večer snížit jas, aby se mu zatemněná ložnice nerozzářila jako ve dne. Pokud si pak ráno zapomenete znovu nastavit vyšší jas, tak jen přes den mžouráte a přemýšlíte, proč na těch hodinkách není nic vidět.

Stojí Redmi Watch 2 Lite za koupi?

Ano, ale musíte doopravdy pořádně zvážit, zda vám výše zmíněné nedostatky nevadí. Redmi Watch 2 Lite nejsou profesionálním sportovním sledovačem a mají spoustu nedostatků, které někoho mohou iritiovat a pro někoho zas mohou být marginální. Xiaomi dělá kvalitní výrobky a hodinky mají spoustu benefitů, však i v této recenzi je jich popsaných více než negativ. Pokud byste se však chtěli poohlídnout po jiné značce než Xiaomi, Redmi, Amazfit, Zepp či Huawei v této cenové kategorii, nedělejte to, nepolepšíte si. Xiaomi dalo na trh kvalitní výrobek, který zaujme spíše méně náročné uživatele. Za danou cenu se v součtu jedná o povedené hodinky.



