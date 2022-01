Xiaomi uvedlo bezdrátový přenosný projektor PaiPai s podporou 4K

Zdroj: Xiaomi

Společnost Xiaomi na své převáděcí akci uvedla nejen nové smartphony, ale také další produkty. Jedním z nich je přenosný bezdrátový projektor PaiPai, který staví na minimalistickém designu, miniaturních rozměrech a podpoře 4K zobrazení.

Xiaomi oficiálně uvedlo MIUI 13, přichází s vylepšeným zabezpečením a soukromím

Xiaomi PaiPai je výkonný kapesní bezdrátový projektor

Xiaomi PaiPai se vejde do kapsy a přitom dokáže velké věci. Především zjednoduší mnohdy složité promítání prezentací a dalšího obsahu na externí zařízení. Jediné, co bude potřeba udělat, je zapojit projektor do notebooku přes USB-C rozhraní. Projektor je vybaven Wi-Fi modulem, díky čemuž dokáže s přijímacím zařízením vytvořit místní síť LAN. Zařízení v sobě kromě síťového modulu integruje také podporu kodeků.

Nebude tak potřeba nic instalovat. Xiaomi PaiPai je mimo jiné vybaven podporou dekódování 4K s nízkou kompresí, vstupem s ultra vysokým rozlišením, nízkým obrazovým šumem, synchronizací zvuku a videa pro zajištění plynulé projekce. Projektor je také vybaven podporou 5G frekvenčního pásma, které zajistí to, že projekce nebude zamrzat nebo se zpožďovat.

Projektor lze připojit k více zařízením, čímž odpadá nutnost připojovat zařízení k promítacímu zařízení jednotlivě. Cena bezdrátového projektoru Xiaomi PaiPai je stanovena na zhruba 78 dolarů, což je v přepočtu 1 620 Kč. V tuto chvíli zatím není jasné, zdali bude zařízení dostupné na globálním trhu. Prozatím bude dostupné pouze pro čínský trh. Nicméně lze očekávat, že Xiaomi tento gadget v dohledné době zpřístupní i pro evropský trh.

