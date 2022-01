ASUS Zenfone 9 bude mít dva displeje a fotoaparáty

Vypadá to, že se ASUS intenzivně připravuje na představení svých nadcházejících vlajkových modelů pro letošní rok. Důkazem toho jsou 2D rendery, které zachytily ASUS ROG Phone 6, přičemž na internet unikl také ASUS Zenfone 9.

Věnovat se nyní budeme druhému zmíněnému. Na internet se totiž dostal snímek obrazovky Zenfone 9, který odhalil několik klíčových detailů. Jak můžete sami vidět, telefon by měl nabídnout zadní displej. Jednat by se mělo o podobný typ obrazovky, jako nabídl ROG Phone 5. Nepůjde ale o úplně špičkovou technologii, displej bude nejen velmi malý, navíc bude schopen zobrazovat jen čas (pravděpodobně).

Obecně vzato ale telefon poskytne čistší design. Působí vyšším a užším dojmem, alespoň tedy podle obrázku. Podrobnosti sekundární obrazovky nejsou v tuto chvíli známy. Telefon bude vybaven duálními zadními fotoaparáty podobnými tomu, které jsme viděli u předchůdce. Jednou z užitečných funkcí telefonu by mohlo být gesto dvojitého klepnutí na zadní stranu.

Smartphone může být vybaven funkcí dvojitého klepnutí podobnou iPhonu, přičemž dvojité klepnutí na zadní panel může vyvolat akce, jako je pořízení snímků obrazovky nebo otevření fotoaparátu. Protože společnost ASUS zatím sérii oficiálně neoznámila, doporučujeme čtenářům, aby brali výše uvedené detaily s rezervou.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!