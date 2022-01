Zdroj: PhoneArena

I přesto, že se americký gigant musel vypořádat s antimonopolními žalobami a přísnějšími regulacemi na některých trzích, může si Apple odškrtnout další rekord v rámci platformy App Store. Společnost už vyplatila více než 260 mld. dolarů vývojářům aplikací od spuštění App Storu, tj. od roku 2008. V loňském roce Apple zaplatil vývojářům minimálně 60 mld. dolarů.

Apple a jeho další rekord

Pro srovnání nemusíme chodit daleko, Apple do konce roku 2019 zaplatil vývojářům 155 mld. dolarů (2008-2019). O rok dříve se číslo pohybovalo kolem 120 mld. dolarů. Čteme-li mezi řádky, znamená to, že výplaty vývojářům vyskočily od roku 2018 do roku 2019 o 35 mld. dolarů a poté od roku 2019 do roku 2020 o dalších 45 mld. dolarů.

V posledních letech Apple upravil svou strukturu provizí tak, aby snížil vlastní provize, naopak příjmy vývojářů byly navýšeny – v důsledku zvýšené regulační kontroly obchodních praktik App Store, antimonopolních stížností a soudních sporů – včetně probíhajícího případu s Epic Games, proti kterému je nyní odvolání. Pravděpodobně úprava struktury mohla výrazně napomoci k těmto číslům, tj. vývojáři dostávají více procent.

Zdroj: techcrunch.com



Domů » Články » Apple zaplatil minimálně 60 mld. dolarů vývojářům za rok 2021

reklama reklama