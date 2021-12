Vivo V23 Pro bude hrát všemi barvami

Zdroj: Vivo

Čínská společnost Vivo v těchto chvílích dokončuje další nový telefon do poměrně čerstvé řady V23, kde se nyní nachází pouze jeden model V23e. Chystané zařízení stihlo projít testováním v benchmarku Geekbench, kde za sebou zanechalo první specifikace. Ovšem největší pozornost na sebe strhne díky designovému zpracování, které přibližuje dnešní únik.

Výkonný chameleon

Provedený test dokázal detekovat čipovou sadu Dimensity 1200 (MT6893) od MediaTeku, který disponuje celkem osmi jádry, grafickým čipem Mali-G77 MC9 nebo 5G modemem. Dále se ukázala 8GB operační paměť RAM. Velikost interního úložiště není ještě upřesněna, ale lze s jistotou vyhlížet 128GB řešení včetně podpory paměťových microSD karet.

V zadní části zabere místo hlavní 64megapixelový objektiv fotoaparátu. Operačnímu systému Android 12 se nevyhne převlečení do vlastní platformy FunTouch OS v nejnovější verzi. Kuloáry počítají také s displejem o úhlopříčce 6,58 palce, 32MPx selfie kamerkou či 4 320mAh baterií.

Nakonec hlavním lákadlem nepochybně bude v zadní části nasazené fluoritové sklo. To při vystavení přímému UV záření má měnit svoji barvu, což si výrobce neodpustí promítnout v konečné prodejní ceně. Telefon by měl do oficiálního prodeje vejít hned zkraje nového roku.

