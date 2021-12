Vánoční nadílka s UleFone právě teď na Smarty! [sponzorovaný článek]

Značka UleFone se na trhu proslavila především velmi odolnými produkty, zejména outdoorovými mobilními telefony. Dnes se ale výrobce věnuje i běžnému používání, takže v jeho portfoliu najdeme stylové chytré hodinky, tablety nebo telefony. Vánoce jsou za rohem, přesto nákup dárků na Smarty stíháte. Vybrali jsme pro vás tip na tři produkty značky UleFone, které můžete sobě nebo svým blízkým nadělit.

Odolný telefon do extrémních podmínek

UleFone Armor 8 Pro je špičkový odolná telefon vhodný do extrémních podmínek. Prošel nejrůznějšími zátěžovými testy a vysloužil si certifikaci IP68/69K a MIL-STD 810G. Přední stranu pokrývá velký 6,1palcový IPS displej. Srdcem telefonu je procesor Helio P60 AI a o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 6 GB.

Pro ukládání soukromých dat je pak připraveno vnitřní 128GB úložiště. Zadní strana pojmula trojici fotoaparátů v sestavě 16Mpx + 5Mpx + 2Mpx, naopak na vepředu je 8Mpx senzor. Přítomná je konektivita Dual SIM, 4G/LTE, NFC, FPS, Glonass, Beidou, Galileo. Výrobce dokonce implementoval čtečku otisků prstů a také možnost odemykání obličejem. Specifikace pak doplňuje 5 580mAh baterie a operační systém Android 11.

Odolný telefon nezapře svůj účel už na první pohled. Jeho léty vyzkoušená konstrukce má však svůj smysl, díky ní nepotřebuje telefon už dodatečnou ochranu v podobě ochranného krytu, je voděodolný i prachotěsný a připraven redukovat pády ze všech stran. Schránku vytvořenou dle armádních postupů tvoří kombinace tvrdého polykarbonátu, skelných vláken a měkkého TPU.

UleFone Armor 8 Pro je v prodeji za fantastických 4 989 Kč, aktuálně na něj platí 17% sleva. Na Smarty jej koupíte ZDE

Co vše zvládne:

stupeň krytí IP68/IP69K

stupeň krytí IP68/IP69K garantovaná výdrž 30 minut 1,5 m pod vodou

garantovaná výdrž 30 minut 1,5 m pod vodou 1,2 m drop test

1,2 m drop test 4h výdrž v okolním tlaku 57kPA

4h výdrž v okolním tlaku 57kPA až 8h výdrž 90% vlhkosti okolí

až 8h výdrž 90% vlhkosti okolí téměř 20h výdrž při teplotě 49°C

UleFone Tab A7

Je libo praktický tablet s mnoha užitečnými funkcemi do 4 000 Kč? Ano, i takový UleFone nabízí a je skvělý. Poskytuje totiž nejnovější Android 11, 10,1palcový IPS displej s rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů, osmijádrový procesor Unisoc SC986A, 4GB RAM s 64GB úložištěm, TF slot, zadní 13Mpx fotoaparát, přední 5Mpx, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, a baterii s kapacitou 7 680 mAh a podporou 10W nabíjením.

Lehký a tenký, Tab A7 zaujme svou elegancí a prémiovými materiály – kovová záda přispívají lepšímu pocitu na dotek a celkové odolnosti zařízení. Zvenku elegán, zevnitř zvíře. Ulefone Tab A7 je poháněn osmijádrovým procesorem s jádry Cortex-A55, které podstatně zvyšují výkon vašeho tabletu A7, takže jsou rychlejší a plynulejší. Obsahuje také funkci akcelerace AI, která inteligentně zrychlí vaše nejpoužívanější aplikace a zlepší celkový zážitek.

4GB operační paměti se postará o správný chod vašich aplikací a procesů v pozadí. Díky velké kapacitě lze volně přepínat mezi aplikacemi bez zpomalení. S 64GB interního úložiště můžete ukládat dokumenty, fotky či videa přímo do zařízení. A jako bonus, tablet je vybaven slotem pro TF paměťové karty.

UleFone Tab A7 je v prodeji za fantastických 3 989 Kč, aktuálně na něj platí 12% sleva. Na Smarty jej koupíte ZDE

UleFone Watch Pro

Co takhle elegantní chytré hodinky s 1,55palcovým displejem, 14 sportovními módy, monitoringem ženských cyklů, měřením srdečního tepu, SpO2, nebo analýzou spánku do 1 500 Kč? Takové podmínky dokonale splňuje UleFone Watch Pro, který navíc poskytuje voděodolnost do 5ATM, měří fitness aktivity a vydrží až 5 dnů na jedno nabití. Cena jen 1 290 Kč.

Displej v Ulefone Watch Pro nabídne krásnou podívanou a dostatek prostoru pro důležité informace. Displej kryje 3,5D zahnuté sklíčko, které hodinkám dodává vysoce elegantní a hladký vzhled. Obrazovka má úhlopříčku 1,55“ s vysokou jemností až 311 PPI, takže veškeré prvky na displeji jsou perfektně ostré.

Chytré hodinky poslouží i pro hlubší poznání svého těla, jak funguje a proč se cítíte tak, jak se cítíte. S hodinkami zjistíte, jaký máte tep srdce, což už je vcelku běžná funkce, avšak jedna z nejužitečnějších. Dále umí Watch Pro změřit i okysličení krve tzv. SpO2. Tato hodnota vám ukáže důležitý parametr, který je ukázkou zdraví organismu. Pokud je v krvi málo kyslíku může to vest k vážných zdravotním následkům, a dokonce ohrozit život. Také ovlivňuje psychický stav, takže když se cítíte špatně, koukněte, jestli to není důsledkem nízké hladiny kyslíku v krvi.

Pro všechny příznivce sportování je na výběr až 14 různých sportovním režimu, a to jak vnitřních, tak venkovních sportů. Detekce sportu je automatická, takže nemusíte manuálně pokaždé vybírat konkrétní režim. Automaticky budete vyzvání k potvrzení sportovního módu a poté už se jen zaměříte na svůj výkon a splnění vašich cílů. S Watch Pro si klidně skočte zaplavat, jsou odolné do 5 ATM, nemusíte se tak obávat jejich poškození při koupání nebo sprchování.

UleFone Watch Pro je v prodeji za fantastických 1 290 Kč, aktuálně na něj platí 8% sleva. Na Smarty jej koupíte ZDE



