Tumblr blokuje některé vyhledávací výrazy na iOS

Na společnosti se vyvíjí čím dál větší tlak kolem obsahu, zejména pokud je tvořen samotnými uživateli. Zejména se směřuje pozornost na sociální sítě a musíme uznat, že by společnosti měly více kontrolovat to, co je sdíleno. Nastavují se ale pravidla, která vymáhají i jiné společnosti, zejména ty, které se starají o určitou platformu. Apple zavedl nejrůznější podmínky a přenáší je na vývojáře. Kvůli nim Tumblr zavedl pravidla, která moc dobře nechápeme.

Tumblr a hledání

Sociální síť Tumblr je tak trochu specifická a obsahuje i citlivější obsah. Nyní došlo na změnu vyhledávání, která se dotkne uživatelů iOS aplikace. Společnost se odkazuje na nová pravidla Applu, kvůli kterým musí limitovat obsah, respektive jeho dostupnost. Je celkem pochopitelné, pokud jsou podmínky směřovány na velmi citlivý obsah, i třeba týkající se sexuální tématiky.

V samotném vyhledávání se pak objeví informace, že obsah není dostupný, ale týká se to jen aplikace pro iOS. V tuto chvíli Tumblr blokuje přes 400 výrazů, ale některé jsou nepochopitelné. Například je zablokováno nebo omezeno hledání na dotazy donate (příspěvek) a razor (břitva). Zde neznáme vysvětlení, proč by něco takového porušovalo podmínky Applu.

Další dotazy jsou ale na hraně. Sociální síť neumožňuje dohledat obsah týkající se:

Závislost

Anorexie

Antisemitismus

Bipolární

bulimie

Deprese

Domácí násilí

Poruchy příjmu potravy

Nespavost

Duševní nemoc

Šovinismus nenávist k ženám

Rasismus

Sexismus

Sexuální obtěžování

Prevence sebevražd

Xenofobie

Sice někteří uživatelé mohou hledat tyto věci s nějakým divným cílem, ale asi více uživatelů takto hledá příklady pomoci. Tumblr tak volí poněkud zvláštní strategii a odvolává se na Apple s tím, že nechce, porušit podmínky pro vývojáře.

