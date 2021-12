Funkce sdílení polohy v Google Mapách se potýká s problémem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Funkce sdílení polohy v Google Mapách může být velmi užitečná. Svou aktuální polohu můžeme sdílet s dalšími osobami, kterým udělíme přístup, a to buď dočasný, nebo trvalý.

Sdílení polohy v Google Mapách pro některé nefunguje správně

Jak se zdá, nyní se někteří uživatelé potýkají s problémy. Konkrétně se jedná o nastavení doby sdílení. Existují dvě možnosti. Buď můžeme nastavit dočasné sdílení polohy ohraničené časovým limitem, nebo můžeme nastavit trvalé sdílení, dokud ho nevypneme. Právě s trvalým sdílením polohy nastal problém. Někteří uživatelé hlásí, že trvalé sdílení přestalo fungovat. Google se k problému vyjádřil v rámci diskuzního fóra, kde jeden pracovník sdělil, že problém může spočívat v tom, že postižení uživatelé nemají ověřený účet.

Ověření účtu spočívá v tom, že Google zná náš věk. Pokud náš věk nezná, může zablokovat přístup k některým funkcím, mezi které patří například povolení historie polohy a také funkce sdílení polohy. Toto tvrzení ale někteří uživatelé rozporují, protože mají problémy i přes to, že je jejich účet ověřen. Jak se zdá, problém se objevuje náhodně a zatím není jasné, co jej způsobuje. Google prozatím neučinil žádné oficiální vyjádření o tom, že by pracoval na opravě. Někteří uživatelé se domnívají, že problém může souviset s nedávnou aktualizací softwaru. Oprava by tedy mola přijít záhy v další aktualizaci.

Zdroj: androidcommunity.com



