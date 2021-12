Tipy na vánoční dárky pro ženy! [sponzorovaný článek]

Vánoce klepou na dveře a vy stále nemůžete vybrat ten pravý dárek pro své nebližší? Je to velký a těžký úkol, se kterým si nemusí všichni umět poradit. Nechte si proto od nás poradit, čím potěšit ženy, muže, malé holky a kluky, prarodiče či domácí mazlíčky. V prvním díle se budeme věnovat dárkům pro ženy. Všechny produkty jsme pro vás pečlivě sestavili tak, aby bylo vybírání co nejsnazší a vaše vánoční svátky co nejklidnější.

Smarty Tag Bluetooth chytrý lokátor

Smarty Tag je Bluetooth hlídač osobních věcí, který vám zobrazí poslední zaznamenanou polohu vaší peněženky, klíčů či jiných důležitých věcí. Pomocí aplikace FIXED SMART pro iOS/Android můžete pohodlně dohledat ztracený předmět díky konkrétní poloze a zvukovému signálu. Připojte více než jedno zařízení a zesílíte hledací sílu.

Zařízení funguje i naopak, v případě, že nemůžete dohledat mobilní telefon. Už nikdy vás nepřekvapí infarktové situace. Chytrý lokátor stojí 499 Kč a koupíte ho ZDE.

Samsung Galaxy Watch4 40mm růžovo-zlatá

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 nabízejí 1,2“ Super AMOLED displej, hliníkové tělo, 2jádrový procesor, 1,5 GB RAM, 16 GB úložiště, optický snímač srdečního tepu, měření EKG, měření krevního tlaku, okysličení krve SpO2, geomagnetický senzor, senzor bioelektrické impedance pro měření složení těla (BIA), voděodolnost do 5 ATM, IP68, MIL-STD-810G, NFC, dva navigační systémy GPS, GLONASS, mikrofon, reproduktor, WiFi, Bluetooth, výdrž až 40 hodin, kompatibilní s Androidem, systém Wear OS.

Chytré hodinky od Samsungu stojí 6 990 Kč a koupíte ho ZDE. Využijte slevu 1 000 Kč s kódem SGALAXY1000.

Guess Wireless Stereo bezdrátová sluchátka zlatá

Luxusní bezdrátová sluchátka módní značky GUESS, které využijete pro poslech oblíbené hudby i jako jedinečný doplněk ke svému outfitu. Sluchátka jsou vybavena technologií Bluetooth 5.0 se stabilním připojením pro každodenní poslech a díky špuntovému zakončení perfektně drží v uších při jakékoliv činnosti.

Sluchátka Guess nabízí kvalitní reprodukci zvuku a díky zabudovanému mikrofonu můžete pohodlně vyřizovat veškeré hovory. Vestavěná baterie nabídne až 4 hodinovou výdrž baterie při poslechu hudby a 3,5 hodinovou výdrž při vyřizování hovorů. Sluchátka splňují certifikaci IPX5 a jsou tedy odolná proti dešti i stříkající vodě.

Stylové nabíjecí pouzdro nabije sluchátka pokud zrovna neposloucháte a je vybaveno moderním USB-C konektorem. Bezdrátová sluchátka stojí 790 Kč a koupíte je ZDE.

Izipizi Screen #C černé

Člověk stráví před obrazovkou v průměru 50 hodin týdně, a nejedná se pouze o zaměstnání, ale také o domácí sledování televize, hraní na konzoli, smartphone atp. Všude tam se vyskytuje nepřirozené modré světlo (někdy také HEV light – High Energy Visible), které po tisíce let přijímal člověk pouze ze Slunce a vytvořil si skrze něj přirozený biorytmus. Omezení modrého světla ve večerních hodinách tak může mít například pozitivní dopad na regeneraci během spánku.

Nedioptrické čočky zvládnou pohltit až 40 % modrého světla a tím ochránit váš zrak vystavený záření v práci i v domácnosti. Technologie sklíček je opatřena certifikací evropského standardu NF EN 14139 a mezinárodním standardem ISO 12870.

Brýle IZIPIZI jsou dostupné v nejrůznějších variantách pro muže i pro ženy, a dokonce i pro děti a jedince s malým obličejem (model #H). Všechny typy disponují kvalitními obroučky s flexibilními nožičkami, aby padly každému typu obličeje. Na vás tak je jen jediné – vybrat si ten správný tvar, který padne vaší tváři.

Brýle stojí 990 Kč a koupíte je ZDE.



