Zdroj: Dotekomanie.cz

Vypadá to, že TikTok začíná mít zálusk na desktopové platformy. Společnost testuje aplikaci pro Windows s názvem TikTok Live Studio, která uživatelům umožňuje spouštět livestream skrze počítač.

TikTok bude velkým konkurentem pro Twitch

Uživatelé budou moci pomocí aplikace streamovat přímo na TikTok Live. Pravděpodobně jedním z nejzřejmějších případů použití aplikace je pro živé vysílání her. Do budoucna by se TikTok mohl stát vážným konkurentem službě Twitch, která trhu naprosto dominuje. Uživatelé Live Studio pak budou moci vysílat obsah ze svého počítače, telefonu nebo herní konzole.

Fáze testování odhalila limity aplikace. Ačkoliv tvůrci mohou zapnout funkce, jako jsou dárky, komentáře a filtry klíčových slov, nemohou třeba nastavit okna prohlížeče jako zdroj streamu, mít moderátory nebo vytvářet upozornění pro nové sledující. Je ale logické, že funkce budou ze začátku limitovány. Jde o první testování a také první verzi služby.

TikTok - Videos, Music & LIVE Watch, discover and stream?!? Zdarma iOS

TikTok - Opravdu krátká videa TikTok Pte. Ltd. Zdarma ANDROID

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » TikTok testuje vlastní livestreamovou aplikaci pro desktop

reklama reklama