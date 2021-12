Zdroj: Samsung

Jihokorejská společnost Samsung oznámila, že slučuje divize pro mobilní telefony a spotřební elektroniku, aby posílila svou obchodní konkurence schopnost. Novou divizi SET, která sloučením vznikla povede Jong-Hee Han, který se stal místopředsedou a Co-CEO společnosti Samsung Electronics.

Samsung ve znamení změn

Právě Jong-Hee Han sehrál klíčovou roli v udržení společnosti Samsung v pozici lídra v oblasti trhu s chytrými televizemi. Společnost je lídrem v této oblasti již více než deset let. Nyní se od Hana, jako generálního ředitele společnosti Samsung Electronics, očekává, že posílí synergii mezi podniky v rámci divize SET. Do jeho oblasti působnosti bude také spadat řízení obchodu s displeji. Samsung si i navzdory rostoucí konkurenci udržel ve 3. čtvrtletí roku 2021 slušný růst tržeb, a to především silné poptávce po skládacích telefonech řady Galaxy Fold.

Kyehyun Kyung, který doposud působil jako generální ředitel společnosti Samsung Electro-Mechanics byl jmenován spoluvýkonným ředitelem pro divizi zařízení DS řešení, která obsahuje oblast polovodičů a součástek. Právě Kyung je odborníkem pro design polovodičů a v minulosti vedl týmy pro vývoj flash technologií a návrhářských týmů pro DRAM. Nyní se od něj očekává, že pomůže udržet vedoucí postavení společnosti v oblasti polovodičů a také bude mít na starosti vedení inovací v oblasti komponent.

Divize pro vývoj a výrobu polovodičů představuje již několik let pro společnost Samsung jeden z největších příjmů. Aby si Samsung udržel postavení na trhu s polovodiči, staví v současné době továrnu na výrobu čipů v hodnotě 17 miliard dolarů v americkém Texasu.

Zdroj: androidcentral.com



Domů » Články » Samsung slučuje divize pro mobilní telefony a spotřební elektroniku, mění se i management

reklama reklama