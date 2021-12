Oppo si patentovalo tři návrhy se zadním displejem v ostrůvku fotoaparátu

Společnost Oppo získala další patent, tentokrát na telefon s fotoaparátem pod displejem. To ale není vše, protože si zajistila práva na ještě další tři koncepty. Všechny patenty ale mají jedno společné – zadní displej v ostrůvku fotoaparátu.

Hned začátkem říkáme, že je vysoce nepravděpodobné, že by se tato řešení stala součástí řady Find X5. Spíše by se patenty mohly stát skutečností v budoucnosti. Displej na zadní straně není nic nového. Řada Meizu Pro 7 poskytla 2palcový Super AMOLED displej, Mi 11 Ultra zase 1,1palcový panel z náramku Mi Band 5. Dva plnohodnotné displeje na obou stranách pak poskytl model vivo NEX Dual Display.

Pravděpodobnější scénář použití se nám jeví sekundární displej, jako známe z véčkových skládacích zařízení – malý displej pro upozornění, selfie a podobně. Patenty neodhalují, zda se bude jednat o dotykové panely, či nikoliv.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!