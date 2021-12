Apple chystá telefony pouze s eSIM

Zdroj: Dotekomanie.cz

Smartphony tu s námi jsou relativně krátkou chvíli, teprve od roku 2007, kdy byl představen iPhone první generace. Vlastně, chytré telefony tu s námi byly i dříve, ale dotáhnout koncept do konce se povedlo až Applu. Dnes jsou smartphony v kapsách u většiny lidí na Zemi. I když si koupíte nejnovější telefon, třeba i za 30 000 Kč, stále používá jednu z nejstarších technologií – SIM kartu.

Apple se chystá zabít fyzickou SIM kartu, konečně

Vlastně mě udivuje, že ji v současnosti stále používáme. Jasně, každé SIM kartě je přiřazen záznam v domovském registru (HLR), který obsahuje informace o účastníkovi, službách, které má aktivovány, a mobilní ústředně, která naposledy zajišťovala jeho komunikaci se sítí. Kromě identifikačních a autentizačních údajů obsahuje SIM karta i oblast paměti pro uživatelská data, která lze použít pro ukládání kontaktů a omezeného množství zpráv SMS. Dále může obsahovat jednoduché aplikace poskytnuté telefonním operátorem. Díky Edwardu Snowdenovi také víme, že patrně od roku 2017 je využívána zranitelnost SIM karet nazvaná Simjacker, umožňující lokalizovat uživatele zasláním speciální SMS zprávy.

Obecně za to dnes SIM karty umíme nahradit eSIM, tedy digitální SIM kartou, která uživatelům umožňuje aktivovat mobilní tarif, aniž by museli používat nano-SIM kartu. Problém ale je, že služba stále není dostupná ve všech zemích. To by se ale brzy mohlo změnit. Přesněji příchodem iPhone 15 Pro, který by měl být prvním telefonem bez slotu pro fyzickou SIM kartu – alespoň v některých zemích a regionech. Ke změně ale může dojít i dříve.

Apple prý měl už dříve oznámit hlavním americkým operátorům, aby se připravili na uvedení smartphonů pouze s eSIM do září 2022. Někteří američtí operátoři údajně začnou v rámci přechodu nabízet vybrané modely iPhone 13 bez nano-SIM karty ve druhém čtvrtletí roku 2022. Vzhledem k údajnému termínu září 2022 je možné, že Apple odstraní fyzický slot pro SIM kartu počínaje některými modely iPhone 14.

A teď se vraťme k eSIM. Ačkoliv není technologie stále k dispozici ve všech zemích, velmi rychle se rozšiřuje. Více než 100 operátorů službu poskytuje, u nás zatím jen T-Mobile. iPhone 13 již podporuje více profilů eSIM, což uživatelům umožňuje digitálně si předplatit několik mobilních tarifů a přepínat mezi nimi. Nutno také podotknout, že odstranění slotu pro kartu by iPhonu pomohlo, i co se týká designu – nabízel by se plný design bez přechodů (SIM karta) a zlepšila by se odolnost vůči vodě. Vyjmutím slotu by se také uvolnilo cenné vnitřní místo.

