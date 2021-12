Oppo Find X4 Pro s novým Snapdragonem 8 Gen 1 vyjde v prvním čtvrtletí roku 2022

Zdroj: ace.electronicsforu.com

Dnes Qualcomm představil svůj nový procesor nejvyšší třídy Snapdragon 8 Gen 1. Mnoho výrobců se snažilo získat exkluzivitu a uvést mezi prvními své mobilní telefony poháněné právě touto žhavou novinkou.

Snapdragon 8 Gen 1 oficiálně představen

Mezi jedním z těchto výrobců byla avizovaná i společnost Oppo, která slibovala uvést svůj telefon Find X4 Pro, který poběží právě na nejnovějším Snapdragonu. Oppo Find X4 Pro a Snapdragon 8 Gen 1 je potvrzen a společnost oznámila, že by nový telefon měl přijít na trh v prvním čtvrtletí roku 2022. Nový Find X4 Pro by měl přijít oproti předchozímu modelu kromě lepšího procesoru také s rychlejším 65W, nebo 80W nabíjením.

Měl by být také vybaven zadní trojitým fotoaparátem se senzory 50 + 50 MPx a jedním 13 MPx teleobjektivem. Displej by měl být pravděpodobně 6,7palcový OLED panel s rozlišením 1 440 pixelů a vysokou adaptivní obnovovací frekvencí. Vzhledem k tomu, že předchůdci Find X2 Pro a X3 Pro byli představeni vždy v březnu, je pravděpodobné, že první čtvrtletí zapadá do časového harmonogramu společnosti i pro nadcházející model.

