O2 Pods – král marketingu na poli sluchátek [recenze]

O2 Pods; Zdroj: Dotekománie

Snad každý z vás alespoň jednou slyšel nebo viděl reklamu na nová sluchátka mobilního operátora O2. Nejedná se přitom o první hardwarový produkt tohoto operátora, v minulosti představil například celou řadu vlastních smartphonů O2 XDA. Nyní ale O2 na český trh uvedlo vlastní bezdrátová sluchátka O2, která pro své zákazníky nabízí se slevou 1000 korun, namísto „původních“ 1299,- tak zaplatíte pouze 299,-. Jsou ale sluchátka tak skvělá, jak uvádí operátor? Své dojmy z používání vám sdělím v odstavcích níže.

Konstrukce

Hned při prvním chycení krabičky do ruky jsem byl zaskočený z toho, jak moc levným dojmem sluchátka působí. Samotné pouzdro působí poměrně elegantně a je příjemně kompaktní, jeho kvalita je ale spíše tragická. Pant víka je tak slabý, že se při sebemenším pohybu sám zavře, navíc taky nepříjemně vrže. Zkrátka krabička působí velmi laciným dojmem. Tomu nedopomáhá ani levný plast, z kterého je celá krabička vyrobena. Na výběr je pak z celkem 3 barevných variant – bílá, černá a tmavě modrá.

Samotná sluchátka pak působí mnohem kvalitněji než nabíjecí pouzdro. Samozřejmě jsou vyrobena také kompletně z plastu, díky čemuž jsou příjemně lehká. Jejich tvar pak musím pochválit, v uchu drží jako přibitá. Dovedu si tedy představit, že bych si sluchátka vzal například na běhání. Jejich tvar ale nemusí sedět každému, což je ostatně vlastnost veškerých peckových sluchátek. Daní za to, že tak skvěle drží v uchu, je pak jejich (ne)komfort. O2 Pods zkrátka nejsou tvořena pro mé uši a již po pár minutách nošení nepříjemně tlačila. Ucho každého je ale trochu jiné, co tedy nesedí mně, může perfektně sedět jinému. Každé sluchátko je pak opatřeno dotykovou ploškou schované v nožičce, díky kterým lze ovládat přehrávaný obsah nebo přijímat telefonní hovor. Jejich umístění najdete snadno, schovávají se ve vzoru otisku prstu.

Zvuk

Z konstrukce sluchátek jsem nebyl úplně nadšený, to nejhorší je ale teprve před námi. Zvukový vjem sluchátek mě při prvním poslechu tak zaskočil, že jsem sluchátka dal zpět do krabičky. Reprodukovaný zvuk je extrémně plochý, veškeré nástroje se slévají dohromady, dynamika je prakticky nulová a basovou složku neviděla sluchátka ani z rychlíku.

To samé platí také o maximální hlasitosti, která také není příliš vysoká. Při poslechu v klidné místnosti bude dostačovat, jestli se ale budete pohybovat v rušnějším prostředí, hlasitost bude na hraně. Jestliže nastavíte hlasitost na maximum, přehrávaný obsah zřejmě uslyšíte, už tak špatný zvuk ale bude ještě výrazně horší.

Pokud budete sluchátka využívat primárně pro poslech podcastů nebo filmů bez mnoha zvukových efektů, kvalitu zvuku zřejmě zvládnete, na poslech hudby ale v podobné cenové relaci seženete mnohem, ale opravdu mnohem lepší sluchátka. Bavíme-li s tedy o ceně po slevě, 299 korun. V případě „původní“ ceny 1299 korun si O2 Pods ani neškrtnou.

Na přehrávání obsahu vidím jen jediné pozitivum, které se ale úplně tak netýká zvuku. Tím je podpora TWS, každé sluchátko je tak k zařízení připojeno zvlášť, takže je lze používat nezávisle na sobě. Z kodeků zde počítejte pouze s SBC a AAC.

Telefonní hovory

Sluchátka samozřejmě disponují také mikrofony, skrze které lze uskutečňovat hovory. Upřímně, mikrofony jsou zhruba stejně kvalitní jako zvukový projev. Tedy spíš nekvalitní. I když vám bude protistrana většinou rozumět, budete znít tiše a rozdíl oproti telefonu bude okamžitě znatelný. Pokud plánujete sluchátka využívat jako handsfree venku nebo v MHD, na nákup rovnou raději zapomeňte. Na druhou stranu, abych nepsal jen samá negativa, vy protistranu uslyšíte obstojně.

Skvělá výdrž baterie

Jestli jsou v něčem O2 Pods dobrá, nebo dokonce skvělá, pak je to jednoznačně výdrž baterie. Ostatně je to také jediný parametr, kterým se O2 veřejně chlubí. Výrobce uvádí, že sluchátka dokáží přehrávat obsah po dobu až 7 hodin. To osobně nemohu potvrdit, jelikož tak dlouho by to moje uši nesnesly, po 5 hodinách přehrávání na stole ale sluchátka stále hlásila zhruba 20-30 %, udávané výdrži bych tak věřil.

Nabíjecí pouzdro by pak mělo dodat až další 3 plná nabití, tedy 21 hodin. Celková výdrž by tak měla dosáhnout až na velmi dobrých 28 hodin. Pozitivem je také přítomnost USB-C. Za tento krok O2 chválím, microUSB bych zde viděl opravdu velmi nerad. S bezdrátovým nabíjením v žádném případě nepočítejte, vzhledem k ceně je to ale pochopitelné.

Závěr a verdikt

Jestliže nepatříte k zákazníkům operátora O2, nad koupí O2 Pods pro vaše dobro ani nepřemýšlejte. Za cenu 1299 Kč je jedná o zdaleka nejhorší možnou koupi, musím ale znova zdůraznit, že oněch „původních“ 1299,- sluchátka nikdy nestála a ani nemohou stát. Pokud ale služby O2 využíváte, za cenu 299 Kč se jedná o ucházející náhradní sluchátka (pouze v případě nejvyšší nouze), nebo jako dárek pro velmi nenáročného uživatele, který doposud nemá zkušenosti s žádnými jinými bezdrátovými sluchátky.

Proč tedy král marketingu?

Odpověď na danou otázku a zároveň část názvu recenze je zcela jasná. O2 pro O2 Pods totiž vráží nemalé prostředky do masivní mediální kampaně, určitě mi tedy dáte za pravdu, že alespoň jednou jste na ně viděli reklamu v televizi nebo míjeli billboard jako já. Právě totiž velký billboard umístěný na třídě Tomáše Bati ve Zlíně, kolem kterého denně jezdím do školy, byl hlavním důvodem mé koupě sluchátek. Mediální masáž tak tedy zlákala i mě a po několika dnech jsem se rozhodl, že se musím o udávaných kvalitách O2 Pods přesvědčit.



Domů » Recenze » O2 Pods – král marketingu na poli sluchátek [recenze]

reklama reklama