WhatsApp a iMessage si vedou nejhůře z hlediska ochoty poskytnout citlivá data úřadům

Zdroj: androidpolice.com

Aplikací poskytující komunikační služby je opravdu mnoho. Prakticky každý si může vybrat tu, která mu vyhovuje. Otázkou je samozřejmě míra oblíbenosti, která celkově určuje její popularitu a tím pádem rozšíření mezi nejvíce uživatelů. Jak je to ale s loajalitou těchto služeb směrem k uživatelům? Která služba bez většího odporu poskytne citlivá data úřadům a která naopak nikoliv?

WhatsApp a iMessage na své uživatele „prásknou“ téměř vše

Deníky Rolling Stones a Property of the People získaly zajímavý dokument, který odhaluje jaké informace může získat vyšetřovací úřad FBI, a to zcela legálně. Podle dostupných informací se ukazuje, že nejvíce dat jsou ochotny poskytnou služby WhatsApp vlastněná společností Meta (dříve Facebook) a také Apple u svého komunikátoru iMessage. Tuto dvojici ještě doplňuje méně známá služba Line.

Tyto služby jsou ochotny poskytnout „omezený“ obsah komunikace v případě, že si je FBI vyžádá. Naproti tomu mezi služby, které nezveřejňují, respektive nepředávají žádný obsah, patří Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat a Wickr. Pokud tedy hledáte opravdu bezpečnou službu, a to nejen z pohledu zabezpečení komunikace, ale i z hlediska loajality provozovatele vůči svým uživatelům, pak jsou tyto ideální volbou.

Pojem „omezený“ obsah zpráv, které jsou služby WhatsApp a iMessage ochotny poskytnout, však není tak úplně neškodný, jak se zdá. WhatsApp v případě předvolání předává pouze základní informace o uživatelích. V případě soudního příkazu už ale předává kontakty uživatelů, kteří souvisí se sledovaným cílem. WhatsApp rovněž poskytne informace o zdroji a cíli zasílaných zpráv, a to každých 15 minut. V tomto případě se neodesílá jejich obsah.

Pokud patříte mezi majitele iPhonů a komunikujete přes iMessage, pak vězte, že si FBI může vyžádat celý obsah zpráv. Apple musí předat kompletní šifrovací klíče pro dešifrování obsahu. Ačkoliv oproti předvolání Apple vydává pouze základní informace o uživateli, v případě soudního příkazu Apple předává historii iMessage až 25 dní nazpět. FBI je v takovém případě schopna získávat zálohy cílového zařízení a má přístup k celému obsahu zpráv, pakliže cílový uživatel používá zálohy v iCloudu.

Na druhé straně spektra, jak už bylo řečeno, stojí služby Telegram a Signal, které zásadním způsobem omezují data, která jsou ochotny předat úřadům. Telegram striktně nenabízí obsah zpráv a neposkytuje ani kontaktní informace. V případě, že by se jednalo o vyšetřování s podezřením na teroristickou hrozbu, pak může Telegram předat IP adresu a případně telefonní číslo. Signal rovněž neposkytuje obsah zpráv, ale nabízí datum a čas registrace ke službě a kdy byl uživatel naposledy připojen.

Tyto informace samozřejmě platí pro americký kontinent. V Evropě platí jiné legislativní podmínky, nicméně se jedná o zajímavou sondu do chování jednotlivých společností a hlavně toho, jak přistupují k ochraně soukromí svých uživatelů.



