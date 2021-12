Lenovo Legion bude raritou, půjde o herní tablet

Na trhu najdeme ledacos a málokteré produkty jsou spíše raritou. Máme tu mobilní telefony, herní mobilní telefony, klasické telefony, velké tablety, malé tablety a podobně. Do kategorie „rarita“ patří zejména herní tablety, kterých jsme mohli za poslední roky vidět jak šafránu. Skutečně, herní tablety se na trhu dlouhou dobu neobjevily. Proto nás překvapilo, že se do těchto vod hodlá pustit Lenovo.

Herní tablet od Lenovo by byl součástí řady Legion. Na čínské sociální síti se objevily dvě fotografie zachycující údajný tablet Lenovo Legion. Pravděpodobně nabídne 8palcový displej, což je na dnešní poměry opravdu malá velikost. Zajímavé je, že tablet by neměl obsahovat žádná hardwarová tlačítka, zapomeňte tedy na přítomnost joysticku a podobně.

Dovedu si tedy představit, že si k tabletu uživatel bude muset dokoupit příslušenství, aby hraní poskytlo alespoň nějaký zajímavý „user experience“. Možná jsem ale příliš skeptický. Obecně o specifikacích víme málo, ale očekává se, že displej poskytne vysokou obnovovací frekvenci a špičkový procesor od Snapdragonu.

Zdroj: gsmarena.com

