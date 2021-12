Instagram přináší funkci Take a Break, chystá i možnost smazat starou historii

Není žádným tajemstvím, že Instagram rád experimentuje s novými funkcemi. Snaží se tím docílit lepší a bezpečnější platformy, alespoň takto své experimenty služba prezentuje. Teď spouští už dříve oznámení funkci Take a Break pro trhy USA, Velká Británie, Kanada a Austrálie.

Když uživatel bude v aplikaci trávit více času, než je zdrávo, aplikace ho požádá, aby si dal pauzu a do budoucna si nastavil další připomenutí. Takové upozornění budou dostávat zejména dospívající uživatelé. Dokonce se jim zobrazí také tipy podporované odborníky, které jim pomohou relaxovat.

V březnu pak spustí Instagram nástroje pro rodiče a opatrovníky, kteří budou dostávat podrobná data o tom, jak a kolik času tráví jejich děti na platformě. Jedna z experimentálních funkcí, které Instagram rovněž testuje, se bude hodit dospívajícím a mladým dospělým, kteří chtějí odstranit svou aktivitu v aplikaci z doby, kdy byli mnohem mladší. Umožní uživatelům hromadně mazat fotografie a videa, která zveřejnili, a také všechny jejich lajky a komentáře. Funkce bude dostupná už v lednu.

