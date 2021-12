Huawei MateBook 14s – zajímavá volba s 90 Hz [recenze]

Huawei Matebook 14s; zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei již delší dobu na trh i u nás v České republice dodává velmi zajímavé notebooky včetně řady MateBook. My se v dnešní recenzi podíváme na jeden z nejnovějších modelů s dotekovým 90Hz displejem a tím je MateBook 14S. Jak obstál v našem testu?

Konstrukce

Jedná se o 14palcový notebook s velmi tenkými rámečky kolem displeje, takže velikostí odpovídá skoro 13palcovým modelům. Pro srovnání třeba s Macbookem Air je dnes recenzovaná novinka asi o centimetr delší a širší. MateBook 14s je tenký s tloušťkou v maximálním bodě 16,7 mm. Překvapí však celkem velké nožičky, které ho na stole trochu pozvednou a umožní tak bezproblémový přísun vzduchu.

Tělo je vyrobeno z hliníku, na který tedy narazíte jak z venku, tak uvnitř. Potěšující inovací je barevná varianta s názvem Spruce Green, neboli smrkově zelená. Ta na mě ve skutečnosti zanechala velmi příjemný dojem, ostatně si ji sami můžete prohlédnout alespoň na našich snímcích v recenzi.

Vše je zpracováno velmi robustně a nikde nic nevrže. Chválím také fakt, že víko notebooku lze otevřít jednou rukou bez držení celého těla. Ačkoliv zde nemáme možnost displej (víko) otočit o 360 stupňů jako třeba u Yoga modelů, úhel otevření je nadprůměrný. Není to sice plných 180 stupňů, ale je to velmi blízko.

Klávesnice

Zdvih kláves je 1,5 mm a musím jedním slovem říct, že na této klávesnici se mi psalo skvěle. I tato recenze byla napsána právě na tomto MateBooku 14s. Důležité je zmínit, že v Česku je k dostání tento Matebook pouze s anglickou klávesnicí. Mně osobně to vůbec nevadilo, ale někdo s tím může mít problém.

Pokud jste někdy v minulosti viděli notebook od Huawei, možná jste si všimli webkamery schované pod klávesu mezi F6 a F7. To bylo velmi nepraktické řešení, úhel záběru zpoza klávesnice byl velmi nevhodný. Nyní je naštěstí kamerka na svém obvyklém místě nahoře nad displejem. Na původním místě webkamery se nově nachází tlačítko pro spuštění diktování. Pokud na něj klepnete, zobrazí se vám jen upozornění, že diktování není v češtině k dispozici.

Klávesnice je podsvícená, což velmi chválím. Menší drobností je však její zhasnutí, pokud používáte jen touchpad. Pro její rozsvícení musíte kliknout opět na nějakou klávesu. Ocenil bych neustálé rozsvícení při používání.

Senzor otisků prstů a zároveň tlačítko pro zapnutí je chytře umístěno mimo hlavní klávesnici. Díky tomu ho nelze omylem stisknout.

Touchpad je dostatečně velký, bohužel nedosahuje ale příliš velkých kvalit. Stisknout lze pouze v dolní části, přičemž právě kliknutí doprovází velmi hlasitý zvuk (znějící jak z levného notebooku) a je na něj navíc třeba vykonat celkem velkou sílu. Žádná haptická či vibrační odezva jako u některých konkurenčních notebooků či Macbooků to není.

Displej

Displej nabízí rozlišení 2520 x 1680 a poměr stran 3:2. Obojí hodnotím velmi kladně, tento poměr stran je speciálně podle mě skvělý na surfování po internetu nebo psaní článků. Displej je dotekový, takže není problém počítač ovládat jen doteky. Za mě je to ale méně pohodlné.

Potěšující novinkou je integrace obnovovací frekvence 90 Hz. Jen si ji musíte manuálně zapnout, výchozí nastavení je 60 Hz a musím upozornit, že je celkem schovaná. Najdete ji v nastavení obrazovky a posléze se ještě musíte prokliknout na položku upřesňující nastavení obrazovky a tam teprve dole můžete provést změnu. Nakonec jsem však objevil i zkratku pro rychlé přepnutí od Huawei, kterou je stisk Fn + R.

Hardware

Uvnitř v případě námi testované varianty, která je jako jediná dostupná v Česku, tepe procesor Intel Core i5-11300H. Ten je doplněný o grafický čip Intel Iris Xe. Operační paměť můžete jako jedinou konfigurovat, na výběr máte buď 8 nebo 16 GB RAM. My testovali větší paměť. Nejen při běžné práci je výkonu dostatek a během běžného používání jsem nenarazil na nějaké zpomalení.

Úložiště nabízí velikost 512 GB NVMe PCIe SSD, jiná kapacita dostupná v ČR není. Ve Windows je pak tento disk rozdělen na dvě části – 120 GB pro systém a 337 GB pro data. Systém pak zabere zhruba 60 GB. Celkem vám tak zbyde nějakých 400 GB pro vás.

Za mě menším zklamáním je fakt, že ventilátor je občas slyšet i při běžné práci (například při psaní této recenze). Není nijak hlasitý, ale jemné šumění již slyšíte. Pro mě jakožto uživatele MacBooku Air M1 bez ventilátoru je to tedy celkem nezvyk. Na druhou stranu i při velké zátěži, když jsem zkoušel hrát hry, tak větrák nebyl nijak přehnaně hlasitý a byl spíše tišší.

Konektivita

Nabídka portů je na zařízení celkem solidní. K dispozici na levém boku máte dvě USB-C, přičemž v Česku prodávané verze neumí Thunderbolt (což si ale osobně myslím asi nikoho moc trápit nebude). Potěší plnohodnotný HDMI konektor a 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Na druhém boku je umístěn velký klasický USB 3.2 Gen1 konektor, což oceňuji. Pořád se totiž velmi často hodí. Bezdrátově se připojíte přes aktuální standard WiFi 6, nebo můžete využít Bluetooth 5.1.

Baterie

Za jednu hodinu mi ubylo při běžné práci se zhruba polovičním jasem 10-15 procent kapacity baterie. Při méně náročném použití se tak dá dostat na výdrž až 10 hodin, v praxi bych počítal ale spíše se zhruba 7 hodinami, což je stále skvělé. Kapacita nabízí 60 Wh.

Pro nabíjení výrobce dodává v balení 90W adaptér. Nabíjení na plnou kapacitu trvá zhruba 2 hodiny. Při testu dobíjení se nám pak za 10 minut dobilo vždy zhruba 10 procent kapacity (do 80 procent, pak nabíjení samozřejmě zpomaluje). To vůbec není špatný výsledek.

Software

Operačním systémem je Windows 10 a výrobce již přislíbil aktualizaci na Windows 11, která by měla dorazit co nevidět (dle slov výrobce koncem roku 2021 až počátkem 2022). Systém jako takový věřím, že není třeba příliš popisovat, jelikož se s ním setkal téměř každý za posledních několik let.

Zajímavější jsou doplňky od Huawei. Hlavním centrem je Huawei PC Manager, které dokonce dostal vlastní boční lištu vedle lišty s oznámením. V té máte možnost spustit nahrávání obrazovky, zapnout Huawei Share, vidět historii schránky nebo propojení s telefonem Huawei.

To jsem také vyzkoušel spolu s Huawei P40 Pro (recenze). Bezdrátově si tak můžete zrcadlit obrazovku vašeho telefonu na notebooku a navíc ji ovládat. Pokud tak máte telefon třeba v nabíječce a chcete projet Instagram, tak to funguje skvěle. Navíc vzhledem k dotekovému displeji notebooku to jde opravdu hladce. Jen multitouch přes toto vzdálené zobrazení nejde.

Bezdrátově a velmi pohodlně si pak můžete také přesunout fotky z galerie z telefonu. Aplikace Huawei PC Manager vám dále nabízí různé tipy, ladění výkonu, řešení problémů či další optimalizaci. Za mě jediný mínus vidím v rozhraní, které by mohlo být hezčí, takto úplně nezapadne do prostředí Windows (především ta boční lišta).

Zhodnocení

Huawei MateBook 14s je sympatický notebook, který zaujme kvalitním zpracováním s unikátním zeleným odstínem, krásným 90Hz displejem s ideálním poměrem stran 3:2 nebo velice slušnou výdrží baterie. Potěší také rychlé biometrické odemykání buď přes sken obličeje, nebo čtečkou otisků prstů.

Nezklame ani výkon v čele s Intel core i5 a grafikou Iris Xe. Naopak mírné zklamání mám z touchpadu, který mohl být lepší a nebo horší webkamery. Tu má ale méně kvalitní snad každý dnešní notebook. Pro někoho může být mínusem také anglická klávesnice. Operačním systémem jsou zatím Windows 10, update na Windows 11 výrobce připravuje.

Mezi silnou konkurenci s podobnou cenovkou spadá MacBook Air M1, Asus Zenbook 14 nebo o něco dražší Dell XPS 13. Huawei MateBook 14s mezi nimi vyniká například 90Hz displejem nebo spoluprací s Huawei telefony. Ve finále tak jeho koupí chybu neuděláte a bude záležet na vašich preferencích.

MateBook 14s dnes seženete za 27 997 Kč (8 GB RAM) nebo 29 997 Kč (16 GB RAM). Huawei dnes k němu dává štědré dárky – za 1 korunu vám dá Huawei Watch GT 2 Pro a FreeBuds 3i.

Klady

Krásný 90Hz LTPS displej

Velmi rychlé metody odemčení přes čtečku otisků nebo obličejem

Pohodlná klávesnice, která má ale jen anglické rozložení

Dostatek výkonu

Dlouhá výdrž baterie

Spolupráce s Huawei telefony

Zápory

Průměrný touchpad, především klikání je pocitově velmi laciné

Zatím nemá Windows 11, které bych zde již očekával

Horší kvalita webkamery



