Huawei je se svou budoucností optimistický

Zcela objektivnÄ›, Huawei to od uvalenĂ­ sankcĂ­ ze strany SpojenĂ˝ch státĹŻ americkĂ˝ch nemá vĹŻbec jednoduchĂ©. KaĹľdĂ˝m kvartálem raketovÄ› ztrácĂ­ podĂ­l na trhu a nezdá se, Ĺľe by se do budoucna nÄ›co zmÄ›nilo. Huawei dostalo „banána“ nejen na vĂ˝robu telefonĹŻ, ale takĂ© si nesmĂ­ vyrábÄ›t vlastnĂ­ ÄŤipy.Â

I pĹ™esto jsou v ÄŚĂ­nÄ› dost optimistiÄŤtĂ­. KonkrĂ©tnÄ› prezident spoleÄŤnosti, Derek Yu, prohlásil, Ĺľe budoucnost mĹŻĹľe bĂ˝t pro Huawei zajĂ­mavá. KonkrĂ©tnÄ› se rozpovĂ­dal o rĹŻznĂ˝ch investicĂ­ch do vĂ˝voje vlastnĂ­ch vlajkovĂ˝ch modelĹŻ, zejmĂ©na tÄ›ch se skládacĂ­mi displeji. Nutno podotknout, Ĺľe právÄ› v tĂ©to oblasti firma pomÄ›rnÄ› exceluje. Je tedy jistĂ©, Ĺľe do budoucna bude pro Huawei priorita Ĺ™ada Mate a P.Â

Dále prezident dodal, že Shanghai R&D Center pracuje také na řešení pro 5G čipy. To by znamenalo, že top modely by mohly jednoho dne opět přijmout podporu 5G připojení. V současné době má Huawei zakázáno pořizovat čipy s podporou připojení 5G kvůli sankcím, a to je důvod, proč většina telefonů uváděných na trh Huawei přichází s podporou pouze 4G.

Derek Yu svĹŻj komentář zakonÄŤil potvrzenĂ­m, Ĺľe všechny smartphony Ĺ™ady Huawei Mate 50 majĂ­ bĂ˝t oficiálnÄ› uvedeny na trh v roce 2022.Â

