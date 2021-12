Trh s wearables si polepšil o necelých 10 %

Máme rádi ÄŤĂ­sla. Matematika je všude kolem nás a odpovĂ­ na všechno. Dokonce i na to, jaká je ve skuteÄŤnosti nálada na trhu. SpoleÄŤnÄ› se podĂ­váme na to, jak se technologickĂ˝m gigantĹŻm v dobÄ› koronavirovĂ© daĹ™ilo a zda lidĂ© majĂ­ chuĹĄ i nadále utrácet za nová zařízenĂ­.Â

International Data Corporation (IDC) prostĹ™ednictvĂ­m svĂ© zprávy zveĹ™ejnil nová data o globálnĂ­ch dodávek wearables zařízenĂ­. Podle nich se mÄ›ly dodávky navýšit ve 3. ÄŤtvrtletĂ­ 2021 o 9,9 %. Jde tedy o 138,4 dodanĂ˝ch kusĹŻ, coĹľ jsou velmi dobrá ÄŤĂ­sla. Velmi podrobnÄ›, kategorie sluchátek vzrostla o 26,5 % ve srovnánĂ­ s minulĂ˝m rokem a celkovÄ› šlo o 64,7% podĂ­l v oblasti dodávek nositelnĂ˝ch zařízenĂ­.Â

Nositelná zařízenĂ­ na zápÄ›stĂ­ pak pĹ™edstavuje 34,7% podĂ­l na trhu. TĂ©to kategorii vládne Apple a Huawei. ObecnÄ› se poptávka pĹ™esouvá z náramkĹŻ k chytrĂ˝m hodinkám, uĹľivatelĂ© chtÄ›jĂ­ ÄŤĂ­m dál schopnÄ›jší zařízenĂ­. Apple ve 3. ÄŤtvrtletĂ­ 2021 obhájil nejvyšší pozici, a to i pĹ™esto, Ĺľe zaznamenal 35,3% pokles prodejĹŻ Apple Watch. Naopak zákaznĂ­ci vĂ­ce kupovali AirPods a Beats sluchátka.Â

VelkĂ˝ otaznĂ­k visel nad Samsungem, kterĂ˝ v rámci hodinek pĹ™ešel z Tizenu na Wear OS. Galaxy Watch 4 byly nakonec mezi zákaznĂ­ky velmi slušnÄ› pĹ™ijaty. Naopak Xiaomi zaznamenalo horší obdobĂ­, prodeje klesly o 23,8 %.Â

