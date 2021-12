Bootloader na telefonech Samsung Galaxy Z Fold 3 lze nyní odemknout aniž byste ztratili přístup k fotoaparátu

Galaxy Z Fold 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Odemykání bootloaderu není v dnešní době nic neobvyklého. To, co dříve bylo spíše doménou složitého procesu a stahování neoficiálního softwaru z různých internetových fór, dnes je již zcela běžnou rutinou, kterou využívají samotní vývojáři, ale i běžní uživatelé a kterou obvykle podporují samotní výrobci.

Samsung zřejmě odstraní omezení při odemčení bootloaderu

Samsung se ale co se odemykání bootloaderu týče, úplně vstřícně nechoval. Minimálně v případě nedávno představeného telefonu Galaxy Z Fold 3 čekalo na ty, kdo si bootloader chtěli odemknout, nepříjemné překvapení. Pokud tak učinili, ztratili přístup k fotoaparátu, resp. ten přestal fungovat. A co si budeme namlouvat, telefon bez fotoaparátu, to je prostě nemyslitelné.

Podle nejnovějších informací, jeden z členů komunity XDA Developers zjistil, že od druhé betaverze nadstavby One UI 4 toto omezení padá. Pokud dojde k odemčení bootloaderu, nedojde ke ztrátě funkčnosti fotoaparátu. Jak se ale zdá, výhodu mají zatím jen někteří. Například uživatelé v USA prozatím mají smůlu a omezení zde stále platí.

