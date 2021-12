Apple opakovaně odmítl pustit herní tituly Xbox do App Storu

Zdroj: PhoneArena

Na internet unikla Ĺ™ada e-mailĹŻ, ve kterĂ˝ch jednoznaÄŤnÄ› Apple opakovanÄ› odmĂ­tl snahy Microsoftu zpřístupnit svĂ© exkluzivnĂ­ hernĂ­ tituly pro Xbox v App Store. PravdÄ›podobnÄ› Apple nechtÄ›l tituly do svĂ©ho obchodu vĹŻbec zpřístupnit, i pĹ™esto, Ĺľe Microsoft pĹ™istoupil na nÄ›kterĂ© z novĂ˝ch podmĂ­nek.Â

TvrdohlavĂ˝ Apple

CelĂ˝ minulĂ˝ rok Microsoft intenzivnÄ› pracoval na tom, aby udrĹľel s Applem maximálnÄ› nadstandardnĂ­ vztahy, protoĹľe cĂ­lem bylo dostat hernĂ­ tituly pro Xbox do App Storu. Zástupci z Redmondu vyloĹľili karty na stĹŻl, kdyĹľ nabĂ­dli nÄ›kterĂ© svĂ© exkluzivnĂ­ tituly iOS uĹľivatelĹŻm, pokud by Apple spolupracoval. MoĹľná právÄ› tohle byla chyba, protoĹľe se Apple dostal do velmi pohodlnĂ© situace.Â

ZĹ™ejmÄ› si říkáte, Ĺľe by z toho profitoval i Apple, zĂ­skal by další příjmy a uĹľivatelĹŻm poskytl pohodlĂ­ a nejexkluzivnÄ›jší hernĂ­ tituly. SpoleÄŤnost nabĂ­dku však tvrdohlavÄ› odmĂ­tla a stanovila soubor pokynĹŻ pro App Store, kterĂ© byly zcela v rozporu s obchodnĂ­m modelem Xboxu. Situace se natolik vyhrotila, Ĺľe Microsoft nynĂ­ sám hledá alternativnĂ­ Ĺ™ešenĂ­, jak dostat svĂ© tituly na iOS a iPadOS.Â

Jak si mĹŻĹľete všimnout, v prvnĂ­ch e-mailech Apple nejprve informoval Microsoft, Ĺľe aby mohl bĂ˝t pĹ™ijat do App Storu, bude muset individualizovat svĂ© aplikace a nabĂ­zet je samostatnÄ›. Applu se totiĹľ nelĂ­bil balĂ­ÄŤek Game Pass. Znamenalo by to, Ĺľe by Microsoft musel svĂ© aplikace nabĂ­zet jednotlivÄ›. S tĂ­m nemÄ›lo vedenĂ­ problĂ©m, ale nabĂ­dlo, Ĺľe pokud chce uĹľivatel streamovat hru, bude si muset stáhnout aplikaci Game pass, která by byla samostatnÄ› nabĂ­zena v App Storu. To by umoĹľnilo Apple zařízenĂ­m streamovat hru s pomocĂ­ vĂ˝konu Xboxu prostĹ™ednictvĂ­m vzdálenĂ˝ch serverĹŻ. A pĹ™esnÄ› zde Apple ukonÄŤil jednánĂ­. KonkrĂ©tnÄ› spoleÄŤnost prohlásila, Ĺľe by to bylo v rozporu s jejĂ­mi pokyny pro App Store.Â

Kdyby Microsoft mÄ›l jedinou aplikaci pro streamovánĂ­, mÄ›la by velikost asi 150 MB, zatĂ­mco ostatnĂ­ aplikaci asi jen 30 MB a nemusely by bĂ˝t aktualizovány. Pro uĹľivatele by to byl lepší zážitek. JenomĹľe Apple tlaÄŤil na to, aby byly aplikace stahovány jednotlivÄ›, coĹľ by znamenalo aĹľ pÄ›tinásobnĂ˝ skok velikostĂ­ aplikacĂ­.Â

Microsoft se tedy rozhodl vydat vlastnĂ­ cestou a vytvoĹ™il Ĺ™ešenĂ­ zaloĹľenĂ© na Safari, jinĂ˝mi slovy zpřístupnil Xbox Cloud Gaming.Â

