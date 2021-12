200MPx senzor od Samsungu bude použit u jiných výrobců

Už v září tohoto roku nám byl odhalen nový 200MPx ISOCELL HP1, který představil Samsung. Dosud jsme ale neviděli jediný telefon, který by tento 200MPx fotoaparát používal. Populární leaker IceUniverse se ale pochlubil zařízením, které by mělo tento senzor využívat – rovnou prozradíme, že nepůjde o model značky Samsung.

IceUniverse odhalil, že první telefon se senzorem 200MPx ISOCELL HP1 bude od Motoroly, přičemž po něm se dočkáme zařízení od Xiaomi. Samsung vlastní model představí až v roce 2023. Pravděpodobně tento senzor uvidíme v řadě Galaxy S.

Zdroj: gsmarena.com

