WhatsApp pro Windows míří do první beta verze

Není veřejným tajemstvím, že WhatsApp posledních několik měsíců usilovně pracoval na samostatné desktopové aplikaci pro operační systém Windows. Konečně ji nedávno společnost spustila v beta verzi, ke stažení tak je z obchodu s aplikacemi pro Windows.

Samotná aplikace je založena na Universal Windows Platform, ve zkratce UWP, a upozornění na nové události fungují i v případě, kdy je aplikace zavřená. K dispozici je rovněž nová funkce pro psací část s podporou funkcí pro více zařízení. To v praxi znamená, že k přihlášení nebudete potřebovat mobilní zařízení.

Aplikace je ve fázi testování a vývoje, ovšem první beta verzi si můžete sami vyzkoušet. Očekáváme, že další funkce budou implementovány postupem času vývoje.

