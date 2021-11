WhatsApp pracuje na reakcích na notifikace

Kolem služby WhatsApp je poslední týden opravdu rušno. Psali jsme o tom, že se chystá aplikace pro macOS / iPad a také o propojení iMessage s Google Zprávami. V poslední beta aktualizaci 2.21.24.8 pro systém Android byla spatřena novinka, která naznačuje práce na nových reakcích, které uživatelé budou moci zvolit na přijaté notifikace.

Funkce se prý vyvíjí už několik měsíců, což by mohlo znamenat, že bychom se ji mohli dočkat velmi brzy. Uživatelům umožňuje reagovat na zprávy stejně, jako na příspěvky a komentáře v aplikaci Facebook. Zajímavé je, že původně od tohoto plánu společnost ustoupila. Nakonec se ale k vývoji vrátila a chystá ji pro Android i iOS.

Původní zdroj zprávy uvádí, že tato funkce bude k dispozici v příští veřejné aktualizaci. Nemělo by se tedy jednat o serverovou změnu. Kromě toho není jasné, kdy by se aktualizace měla dostavit.

Zdroj: gsmarena.com

