Top model Motoroly – Moto Edge X dostává reálnější obrysy

Podle zvěstí by měla společnost Motorola, vlastněná značkou Lenovo, do konce tohoto roku zveřejnit dlouho očekávaný top model v mobilním produktovém portfoliu. Tím očekávaným modelem by měl být Moto Edge X, který bude s největší pravděpodobností pohánět nejnovější procesor Snapdragon 898.

Nový procesor Snapdragon 898 by se měl představit již tento měsíc

Motorola pravděpodobně ještě letos představí svůj top model se Snapdragonem 898

Společnost Qualcomm plánuje nejnovější a také svůj nejvýkonnější procesor uvést již tento měsíc, konkrétně 30. listopadu. Informovali jsme vás kteří výrobci plánují uvést telefony, které se touto novinkou pochlubí. Poslední „top model“ od Motoroly byl Moto Edge S, který ale dostal Snapdragon 870, tedy procesor, který mezi špičku nepatří. Jeho nástupcem má být právě Moto Edge X, který by už ale údajně měl přinést opravdu špičkové parametry.

Podle zvěstí by mohl Moto Edge X být vůbec prvním smartphonem, který by měl Snapdragon 898 vynést na světlo světa. Jak jsme vás již informovali dříve, Snapdragon 898 by měl přijít s novou 4nm výrobní technologií, duální architekturou a měl by být vybaven grafickým čipem Adreno 730. V těle procesoru bude tepat celkem osm jader, každé taktované na frekvenci 1,79 GHz. Vedle zvýšení výkonu se tak díky novému výrobnímu procesu vylepší efektivita a sníží spotřeba energie.

