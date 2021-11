Shazam v iOS bude déle naslouchat obsahu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak všichni víme, v roce 2018 společnost Apple zakoupila do svého portfolia službu Shazam. Od té doby se aplikace více integrovala napříč systémem iOS. Například v současnosti je možné si ikonu pro rychlé rozpoznání hudby vložit do ovládacího centra. Obecně po tomto nákupu koloval strach, že Apple službu úplně „zabije“. Naopak oprávněný strach mělo Spotify, které na chvíli přišlo o prolinkování do její aplikace. Nakonec si můžete odposlechnutou skladbu pustit nejen v Apple Music, ale také ve Spotify a dalších službách.

Shazam opět výkonnější

Shazam je zatím v dobrých rukou, o čemž svědčí další aktualizace pro iOS. Nový instalační balíček přináší ještě více skladeb, které bude Shazam schopen rozpoznat. Dále bude aplikace schopna déle a hlouběji rozpoznávat obsah. To by mohlo znamenat, že ve více hlučném prostředí bude i přesto schopna aplikace zjistit, jaká skladba v pozadí hraje.

V ideálním případě je Shazam schopen identifikovat jakoukoli přehrávanou skladbu během několika sekund, ale není tomu tak vždy. S touto aktualizací bude aplikace naslouchat delší dobu, takže chvíli potrvá, než to vzdá. To znamená, že Shazam bude ještě efektivnější než dříve.

