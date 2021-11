Samsung chystá procesor Exynos 1280

Zdroj: Samsung

Aktuální produkce čipů není optimální a má dopad i na prodeje zařízení, smartphonů nevyjímaje. Společnosti se snaží dělat strategické kroky, aby byl podpořen například prodej jen specifické kategorie produktů. Například Apple má snižovat produkci iPadů, aby dal přednost výrobce iPhonů. Samsung na druhou stranu odložil uvedení Galaxy S21 FE a pravděpodobně posune představení nové série S22. Nejnovější informace naznačují, že chce udělat další strategický krok.

Exynos 1280

Dle dostupných informací chystá Samsung uvedení procesoru Exynos 1280, z čehož by se dalo usuzovat, že by se mělo jednat o nástupce Exynos 1080. Ten se objevuje zejména u smartphonů vyšší střední třídy, někdy i u top modelů. Exynos 1280 ale nemá nabídnout vyšší výkon. Mělo by se jednat o procesor s nižšími specifikacemi, který by měl zaujmout místo u mobilů střední třídy, případně zamíří do ještě nižší kategorie.

V tuto chvíli se proslýchá, že Samsung použije 5nm výrobní technologii. Není zcela jasné, co tím Samsung sleduje, ale zřejmě si chce zajistit vlastní procesory pro mobily nižší kategorií. Zřejmě je to následek současného stavu na trhu, kdy Samsung nepoužívá jen Exynos a Snapdragon procesory, ale také modely od Mediateku.

K představení by mělo dojít co nevidět, očekáváme, že se tak stane v prosinci. Zatím si musíme počkat na představení specifikací, ale asi bude nutné dávat pozor na tento procesor, když bude vlastně slabší než starší model Exynos 1080.

