Redmi Buds 3 jsou nová bezdrátová sluchátka za 1 099 Kč

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nových bezdrátových sluchátek Redmi Buds 3 Pro. Dnes zde máme ještě levnější model v podobě Redmi Buds 3, kde chybí asi nejnákladnější funkce, a to aktivní potlačení okolního hluku. Na druhou stranu za danou cenu se asi nabízí poměrně dobrá levná sluchátka.

Redmi Buds 3

Společnost se chlubí u Redmi Buds 3 například 12mm dynamickým měničem a o kvalitu zvuku se stará čip Qualcomm QCC3040 s podporou Bluetooth 5.2. Bohužel společnost neuvádí na oficiálních stránkách podporované kodeky. Dalším lákadlem je certifikace IP54, takže by neměl vadit pot nebo například déšť.

Každé sluchátko má baterii s kapacitou 35 mAh a samotné pouzdro nabízí 310 mAh. Sluchátko se nabíjí 1,5 hodiny, samotná krabička pak 2,5 hodiny, a to přes USB C. Sluchátka vydrží přehrávat hudbu 5 hodin, společně s krabičkou se pak uživatel má dostat na 20 hodin. Sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony a také dotykovým ovládáním. Lze přijmout nebo ukončit hovor, případně spustit nebo pozastavit přehrávání hudby. Bohužel asi chybí možnost přeskočení skladby.

Nová sluchátka jsou k dispozici na českém trhu od dnešního dne za cenu 1 099 Kč.

