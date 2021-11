Recenze: ARMODD Squarz 9 – Nadčasové chytré hodinky v češtině? [sponzorovaný článek]

Chytré hodinky jsou velké téma. Na trhu je nepřeberné množství značek – velkých i malých. Každý si může pohodlně vybrat.

Ale kolik je na trhu chytrých hodinek v českém jazyce s nadčasovým designem a s rozumně nastavenou cenovou politikou? Tady už prostor ve výběru řídne. Málokdy najdete tuhle kombinaci hezky pohromadě. Buď chybí jedno, nebo druhé.

Nová kolekce chytrých hodinek ARMODD tuhle kombinaci faktorů plnohodnotně splňuje. Pojďme si dnes představit konkrétní model Squarz 9, na který je mimochodem teď – 44% sleva po akci Black Friday. Takže ani ne pod dva tisíce? S tím, že dokonale padnou skutečně každému. Hmm…? Modré pro kluka, zlaté pro manželku, černé anebo stříbrné pro manžela a celá rodina se bude mít hezky na Vánoce „chytře“.

Design: Pozornost věnovaná každému detailu

Plně dotykový displej je enormně veliký – 1,72 palců bez černých okrajů. To má první plusové body. Vše je dobře viditelné a čitelné. Co tu máme dál? No, jistě jste si všimli, že hranatým vzezřením hodinky připomínají napohled jednu slavnou značku.

A mimochodem, tahle slavnější značka dnes právě dost doplácí na to, že není dostatek čipů. Což je prostor pro její šikovnou tuzemskou konkurenci v podobě české kolekce Armodd. Pro někoho tohle jsou další plusové body navíc. A znáte příběh o pastevci Davidovi, jak přemohl obra Goliáše? Historie se může směle opakovat.

Podívejte se na krátkou videorecenzi na ARMODD Squarz 9.

Co dále zaujme v detailu hodinek? Prémiovost zpracování a citlivě modelované otočné kolečko pro přechod do menu/změnu ciferníku. Schválně, až Squarz 9 vybalíte z (mimochodem luxusní černé dárkové krabičky), prohlédněte si je z různých úhlů pohledu. Potvrdí vám to naše slova, že jde o čistý a příjemný design. Vše je nápadité, ale přitom stále prakticky zaměřené.

Funkce: Volání z hodinek je TOP v této cenové hladině

My, lidé, poměřujeme chytré hodinky často podle množství dostupných funkcí a ceny. Tady je obrovský kus práce a benefit značky ARMODD oproti jiným značkám na trhu.

V této inteligentní cenové hladině dostáváte společně s hodinkami Squarz 9 nejen mnoho sportovních, zdravotních, monitorujících a notifikačních funkcí, ale i takové chutné „zákusky“ jako je např. volání pomocí technologie Bluetooth a dálkové ovládání hudby. A to rozhodně není běžnou záležitostí!

Z těch standardních notifikací hodinky umějí všechno: od upozornění e-mailu, SMS, hovorů až po různé zprávy z aplikací. Zkrátka vše, co si zamanete a poručíte. To je dnes normou, která se u výrobců samozřejmě hezky ctí. Co už tak ale normou není, je poměrně pěkně kultivovaný rozměr sportovních modů od běhu, chůze, jízdy na kole až např. po badminton nebo švihadlo. Takže nejenže nádherně vypadají, ale ještě budou vaším pěkně „ostrým“ fitness koučem, co vám nedaruje ani jeden krok zadarmo.

Z těch vitálních a praktických funkcí očekávejte např. nastavení budíku, monitorování spánku, tepu, krevního tlaku až po přehled spálených kalorií, nebo aktuálního počasí. A to stále není všechno. Takže dost slušná porce funkcí za dobrou cenu pod dva tisíce v aktuálním Black Friday.

No jo, ale budou chytré hodinky kompatibilní s mým telefonem? Ano, věřte, že budou. Jsou „přátelské“ se všemi iOS a Android systémy. Nemusíte se ničeho obávat. Vše je to vyzkoušené.

Vlastní ciferníky a solidní baterie potěší

Máte svou oblíbenou fotku? Takovou, která vám zlepší ihned náladu? Tak teď bude stačit podívat se na zápěstí. Možnost nahrání vlastních ciferníků je velmi oblíbená a určitě jí využijte. Dostanete tak skutečně 100 % originální hodinky, které nikdo jiný z celého světa nemá. A o tom to je, aby nás to hlavně bavilo. Jinak v samotném základě je přednastavených 8 ciferníků.

A teď už nás čeká poslední věc ke zmínění. Ano, je to výdrž. Alfa a omega, co také při výběru nových chytrých hodinek bedlivým zrakem poměřujeme. Co v tomto ohledu nabízejí ARMODD Squarz 9? Baterie vydrží až 5 dní v kuse při běžném provozu. To rozhodně není málo. V pohotovostním režimu to je až cca 15 dní.

Takže teď už jistě věříte, že Vánoce by mohli být o pár chytrých hodinek u vás v rodině letos veselejší, že?



