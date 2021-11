Série Blue Charm u Meizu ožije po 3 letech

Zdroj: Somagnews.com

Čínská společnost Meizu už dříve avizovala, že oživí produktovou řadu Blue Charm pod novým názvem mBlu. Dnes na širokou veřejnost unikají informace týkající se telefonu mBlu 10, který obdržel potřebnou certifikaci od čínského regulačního úřadu TENAA. Součástí zprávy jsou tradiční snímky zařízení a první klíčové specifikace. Ty ovšem příliš nepotěší.

Daleko od průměru

Po více než 3 letech zamíří model mBlu 10 s kódovým označením M2110 do populární série Blue Charm. Cenově dostupný zástupce to nebude mít jednoduché v prosazení mezi konkurencí, protože výbava zatím vypadá velmi omezeně. Do jeho čela se postaví 6,5palcový LCD panel s HD+ rozlišením a výřez ve tvaru padající kapky zabere ještě neupřesněná selfie kamerka.

Přestože neznáme žádné konkrétní podrobnosti kolem čipové sady, tak výpis obsahuje osmijádrové řešení běžící pod frekvencí 2 GHz a pouze s podporou LTE sítí. Zadní část bude údajně zabírat trojice objektivů fotoaparátu, LED blesk nebo 5 000mAh baterie doplněná o základní 10W nabíjení. K dispozici dají tři barevná provedení (bílé, černé, zelené), přičemž cena by se měla pohybovat kolem 5 293 Kč.

Nakonec firma si v novém plánu stanovila, že chce prodat 50 milionů telefonů na domácí půdě. To zní velmi odvážně, když vezmeme v potaz jen dnešní hrstku výbavy, kterou bez problému můžou převálcovat velikáni jako Vivo, Oppo, Realme, Redmi.

