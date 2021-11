Zdroj: Autokamery.eu

Otestovali jsme tři auto kamery do 4 000 Kč [recenze]

Blíží se zima a z mé zkušenosti moc dobře vím, co toto období pro řidiče nejen automobilů znamená. Zhruba před rokem jsem měl autonehodu (v oblasti Jižní spojky a Barrandovu) a bez videozáznamu bych měl více méně smůlu. Řidič druhého vozu, tj. řidič, který způsobil nehodu, mi nedal přednost. Bohužel pro mě jsem nestihl srážce předejít ani plným sešlápnutím brzd. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Co tím chci říct, bez videozáznamu by byla vina uznaná mně, nikoliv druhému řidiči, který nehodu způsobil. Troufám si říci, že jsem měl ještě štěstí a řešil jen drobné papírování. Jiní ale takové štěstí mít nemusí. Jestliže častěji řídíte ve velkoměstě, například v Praze nebo Brně, auto kameru opravdu doporučuji. Není den, kdy bych netroubil. Ve spolupráci se Smarty vám přinášíme doporučení na auto kamery, které by neměly vašemu zraku uniknout.

Před čtením recenze:

Rád bych se zde vyjádřil, z jakého důvodu byly použity vlastní záznamy pouze u kamery TrueCam. Mou hloupostí jsem si během přechodu ze starého zařízení na nové nezálohoval všechna data, tj. dochovaly se záznamy jen z TrueCam. Byl jsem tedy nucen použít již vytvořené záznamy cizími osobami. Děkuji za pochopení.

Lamax T10

Předně se sluší říci, že kamera zvládne natáček video v rozlišení až 4K a chlubit se může s rozsahem záběru 170 stupňů. To zní velmi dobře, otázkou je, jak zvládne svou práci v praxi.

Balení a instalace

Začněme balením, které je, troufám si říci, standardní. Kromě příručky pro instalaci kamery do vozidla tu máme kabely a samotnou kameru. Potěšila mě přítomnost plastového nástroje, pomocí kterého jsem mohl kabel z kamery hezky schovat do sloupků interiéru vozidla. Rozhodně není nic ošklivějšího, než mít kabely různě „pověšené“.

Upřímně nejsem úplně manuálně zručný člověk, i přesto mi instalace kamerky trvala ani ne 10 minut. Příjemná je také vlastnost kamery, kterou je možné kdykoliv a jednoduše sundat, tj. má zabudovaný držák. Samozřejmě je potřeba předtím pomocí oboustranné pásky držák na kameru nalepit na sklo. Doporučuji si s instalací kamery pohrát, protože umístění by vám nemělo nijak bránit ve výhledu.

Kamera v praxi

Ještě předtím, než se vrhnu na samotné použití v praxi, sluší se zmínit několik parametrů. Lamax T10 je vybaven 2,45palcovým IPS LCD displejem, kolem kterého se nachází několik hardwarových tlačítek pro ovládání. Máme tu slot pro microSD kartu (maximální velikost 128 GB), kterou si samozřejmě budete muset dokoupit, protože v balení karta není. Vzhledově mě kamera nijak neoslnila, jde o standardní plastovou konstrukci, jenž je v případě auto kamer běžná.

Příjemně mě překvapilo, jakou kvalitou kamera skutečně natáčí. Troufám si říci, že výsledky nejsou vůbec špatné, v noci je obsah dostatečně viditelný. Lamax T10 zvládl ale upozorňovat i na radary, a to pomocí GPS. Je sympatické, že se taková funkcionalita v kamerce nachází a její implementaci kvituji. Musím ale upozornit na několik faktických problémů s upozorním na radary. Ve srovnání s aplikací Waze byla často kamera pozadu, případně si radarů ani nevšimla. Pravděpodobně by tuto chybu mohla do budoucna opravit nějaký instalační balíček, v době testování jsem se ale k žádné aktualizaci nedostal. Jelikož jde o GPS modul, logicky vás nebude kamera schopna upozornit v různých tunelech, zde dochází k vypadnutí signálu – vyzkoušeno za vás.

Naopak výhodu v GPS modulu vidím v zobrazování aktuální rychlosti i souřadnice (vč. datumu a času). Kdybyste měli nehodu, budete moci příslušným orgánům dokázat, že jste skutečně jeli povolenou rychlostí.

Lamax T10 je vybaven G-senzorem, díky kterému můžete používat Parkovací režim. V dnešní době jde o již zavedenou funkcionalitu, i přesto jsem rád, že byla implementována. Kdyby do mě někdo při parkování naboural, kamera by záznam ihned uložila.

K dispozici je také aplikace Lucky Cam. Upřímně jsem ji nestahoval z důvodu možného virusu, o kterém dokonce informovala samotná společnost. Ta uvedla, že by aplikace mohla nakazit mobilní telefon. Na to, že se do oficiální aplikace dostane virus, ať si udělá každý svůj názor.

Obecně chválím velmi dobrou kvalitu záznamu, o což v auto kameře jde. Líbila se mi jednoduchá instalace, ovšem ostatní funkcionality mě spíše zklamaly, viz doprovodná aplikace nebo nespolehlivé upozornění na radary.

Klady:

Jednoduchá instalace

Vysoká kvalita videozáznamu

Magnetický držák

Zápory:

Nebezpečná oficiální aplikace

Auto kameru Lamax T10 zakoupíte na Smarty ZDE

Niceboy Pilot XR

Auto kamera Niceboy PILOT XR poskytuje interpolované 4K, Wi-Fi připojení, podporu microSD karet a magnetický držák. V podstatě se tedy shoduje s Lamax T10. Jak dopadla v našem testu?

Balení a instalace

Obsahu balení nemohu nic moc vytknout. Opět jsem zde nalezl manuál, magnetický držák na okno, kameru a dlouhý kabel s autonabíječkou, jenž je vybaven dvěma USB-A porty. Právě za přítomnost autonabíječky musím dát výrobci velký palec nahoru, protože v balení není vůbec pravidlem. Je z plastu a v mém Superbu nijak nevyčnívala. Dovedu si ale představit, že v Mercedesu může působit lehce komicky.

Ocenitelný je také dlouhý kabel, takže jsem byl schopen kameru dostat za veškeré sloupky a ještě mi kus kabelu zbylo. Naopak mě mrzela absence náhradních lepících 3M pásků. Pokud jednou kameru nalepíte, v případě výměny vozidla si budete muset koupit nové pásky. Sice je možné pásky zakoupit takřka na každém rohu, ale jde mi čistě o pohodlí a princip.

Kamera v praxi

Ani v tomto případě nejde o žádné párátko. Kamera je schopna poskytnout natáčení ve 4K při 24 fps, 2K při 30 fps a dále pak Full HD při 60 a 30 fps. Máme tu také čip Novatek 96670, který v kombinaci se senzorem Sony IMX355 poskytuje velmi dobrý videozáznam. Niceboy PILOT XR rovněž poskytuje široký záběr 170 stupňů a světelnost objektivu činí f/1,8.

Magnetický držák lze snadno přichytit a pomocí 3M pásky přilepit k čelnímu sklu. Je tu dokonce baterie o kapacitě 260 mAh, která zajistí při plném nabití výdrž kolem 20 minut. Upozorňuji ale, že kamera je konstrukčně sestavena tak, aby pracovala výhradně s autonabíječkou.

Opět tu máme aplikaci LuckyCam, kterou jsem rovněž nenainstaloval. Naopak zmínit musím přítomnost 2,45palcového IPS displeje, se kterým jsem měl možnost vidět obsah, který byl zaznamenáván. Kamera zvládne natáčet v neustálé smyčce, což znamená, že přehrává staré záznamy. Nestane se tak, že by se microSD karta zaplnila.

Výsledek videozáznamu mě moc mile překvapil. V mém okolí jsem neslyšel úplně dobré recenze, možná proto jsem byl nad míru spokojen. Potěšil mě také ukazatel rychlosti a kvalita záznamu za tmy – téměř žádný šum.

Klady:

Jednoduchá instalace

Vysoká kvalita videozáznamu za tmy

Magnetický držák

Cena (3 990 Kč)

Zápory:

Opět problém s oficiální aplikací

Auto kameru Niceboy Pilot XR zakoupíte na Smarty ZDE

TrueCam M7 GPS Dual

Třetí otestovanou auto kamerou je TrueCam M7 GPS Dual, která navazuje na model M5 Wi-Fi. Jak už napovídá název, součástí balení jsou vlastně dvě kamery. První se umísťuje standardně za čelní sklo, druhá potom na zadní sklo, kde snímá situaci za vozidlem. Může tedy posloužit jako důkazní materiál při zadním nárazu, který může být způsoben nedodržování bezpečné vzdálenosti řidičem za vámi. Alternativně lze sekundární kameru umístit také za čelní sklo, aby snímala dění v interiéru – tuto možnost by mohli ocenit třeba řidiči taxislužeb.

Rychlá instalace

Kamera je rychleji připravená, ne se stačíte připoutat. Byl opět použit magnetický držák pro co nejrychlejší instalaci. Přiznávám, že používání bylo super pohodlné a snadné. Magnet a kameru drží ještě zarážky, které přináší ochranu i při rozbité silnici. Součástí kamery je i magnetický GPS modul a kovový objektiv, na který cvaknete doplňkový magnetický polarizační CPL filtr, který skutečně odstraní některé odlesky na čelním skle.

Kamera v praxi

Dovolím si opět začít specifikacemi kamery. Přední kamera snímá v rozlišení 1920 x 1080 pixelů (Full HD) při 30 fps, případně 1280 x 720 (HD) při 60 fps a úhlu záběru 150 stupňů. Zadní kamera potom zvládne nahrávat v HD při 30 fps a úhlu 130 stupňů. I tentokrát jsem se dočkal velmi kvalitních záběrů, a to bez ohledu na světelné podmínky.

Moc se mi líbí technologie WDR (Wide Dynamic Range neboli široký dynamický rozsah), který usměrňuje změnu intenzitu světla. I tato kamera je vybavena kvalitním 2palcovým LCD displejem, takže jsem mohl veškerý obsah vidět přímo na kameře. Rovněž musím pochválit velmi přesné informace o aktuální rychlosti.

Výrobce uvádí, že kamera disponuje databází se 40 tisíci statickými radary ve 35 zemích světa. Logicky jsem neměl možnost projet celý svět, takže si budeme muset vystačit s Českou republikou. Znovu jsem při testování používal sekundárně aplikaci Waze a byl jsem příjemně překvapen, s jakou přesností byla kamera schopna upozornit na blížící se radar. Oproti Lamax T10 je to úplně jiný vesmír. Neeviduji, že by mě kamerka neupozornila na nějaký radar. Opravdu dobře odvedená práce.

Chválím rychlé automatické spuštění nahrávání takřka ihned po nastartování vozidla. Je přítomna funkce detekce nárazu, tu jsem naštěstí nevyužil (funguje i při zaparkovaném vozu). Ono se to nezdá, ale konstrukce je oproti výše uvedeným modelům o chlup menší, takže jsem měl o něco větší prostor ve výhledu.

Obecně TrueCam M7 zvládá vše, co by auto kamera měla. S automatickým spuštěním nahrávání se nestane, že byste přišli o důležitý důkaz. A pokud kameře dojde paměť, sama odstraní nejstarší soubory a přetočí je novým záznamem. G-senzor pak rozpozná náraz a zamkne záznam, aby nedošlo k jeho přetočení, smazání. V poměru cena / výkon tuto mini soutěž TrueCam M7 vítězí.

Klady:

Jednoduchá instalace

Vysoká kvalita videozáznamu za všech podmínek

Magnetický držák

Kvalitní zpracování

Dobře zmapované radary

Cena (2 990 Kč)

Zápory:

Záporem je, že žádný zápor nevnímám

Auto kameru TrueCam M7 GPS Dual zakoupíte na Smarty ZDE



