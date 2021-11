Netflix chystá vlastní hry i na iOS, bude to ale těžká hra

Není to tak dávno, kdy Netflix začal v Polsku testovat novou sekci v aplikaci pro Android, ve které lákal na dvě hry – Stranger Things 1984 a Stranger Things 3. 2.11.2021 pak služba oficiálně spustila novinku pro všechny uživatele, což se týkalo i České republiky.

Konkrétně od 3. listopadu se objevila nová nabídka pro předplatitele, která obsahuje hry. Konkrétně je k dispozici 5 titulů – Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině), Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině), Card Blast, Shooting Hoops a Teeter Up. Novinka je ale prozatím dostupná pouze pro Android.

Bylo tedy jen otázkou času, než se začnou šířit zprávy o tom, že se společnost chystá také na platformu iOS. Zde to ale bude velmi složitá hra pro Netflix, protože podle Marka Gurmana (reportér Bloombergu) tvrdí, že pravidla a zásady App Storu zabrání Netflixu zpřístupňovat hry ze své aplikace.

Apple obecně brání aplikacím třetích stran, aby fungovaly jako centrum pro hry. Nedávno se s problémy potýkaly služby jako Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now a Google Stadia. Cloudové služby mají ale výhodu v tom, že systém Applu mohou obejít tím, že budou nabízet své hry prostřednictvím webové aplikace, stejně jako Facebook.

Netflix pravděpodobně čeká stejně trnitá cesta. To znamená, že hry nebude možné stahovat ani hrát z aplikace – budete je moci spouštět pouze odtud, tedy z aplikace Netflix. Tímto způsobem služba funguje na Androidu, tj. hry jsou úhledně zabaleny na vyhrazené kartě, ovšem jednotlivě se stahují z Obchodu Play.

Apple bude muset buď změnit svá pravidla App Storu, anebo udělit Netflixu výjimku. To ale znamená, že ostatní služby budou výrazně znevýhodněny.

