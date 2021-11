Motorola Moto Watch 100 oficiálně, ale bez Wear OS

Motorola Moto Watch 100; Zdroj: Motorola

V roce 2019 jsme se dočkali návratu hodinek Moto 360. Sice byly uvedeny pod značkou Motorola, ale o samotnou výrobu se dnes stará jiná firma. V tuto chvíli má na starost výrobu hodinek pod touto značkou společnost CE Brands, která v minulosti informovala, že uvede na trh další hodinky pod označením Motorola Moto Watch. Dnes zde máme novinku Motorola Moto Watch 100, která se zásadně liší oproti tomu, na co jsme zvyklí.

Očekávali jsme, že model Motorola Moto Watch 100 bude vybaven systémem Wear OS od Googlu, ale nedávný únik naznačil, že by měl být použit jiný systém. Dnes se to potvrzuje a hodiny přichází na svět s proprietárním systémem Moto Watch OS. To znamená, že možnosti rozšiřitelnosti budou menší a také je zde fakt, že s hodinkami nepůjde platit v obchodech. Ostatně nemají ani technologii NFC.

Na druhou stranu se Motorola Moto Watch 100 mohou chlubit 14denní výdrží na jedno nabití. Uvnitř se nachází baterie o kapacitě 355 mAh, kterou lze nabít z 0 % na 100 % za hodinu přes magneticky uchycený kabel. Hodinky jsou vybaveny měřením tepu a kyslíku. O konektivitu se stará Bluetooth 5.0 a jsou podporovány poziční systémy GPS, BeiDou a GLONASS.

Nezapomnělo se na odolnost vůči vodě (5 ATM). K dispozici je 26 sportovních režimů, nejrůznější ciferníky a je zde i podpora Always-on informací na displeji. Asi byste s touto funkcí očekávali, že bude použita technologie OLED pro samotný zobrazovací panel, ale specifikace zmiňují LCD. Displej má velikost 1,3 palců, ale již nevíme, jaké je rozlišení. Rozměry Moto Watch 100 jsou 42 x 46 x 11,9 mm a hmotnost je 45,8 gramů.

Cena tohoto modelu je 99,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 2 230 Kč. Česká cena by se pak mohla pohybovat kolem 2 900 Kč. Do prodeje jdou 10. prosince.

