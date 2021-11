Honor 60 řada bude představena už příští měsíc

Několik posledních týdnů kolují poměrně silné spekulace o nadcházející řadě Honor 60, která má být představena už příští měsíc. Server Gizmochina přichází s dalším úlovkem, tentokrát poskytuje pohled na zadní stranu Honoru 60.

Jak si můžete všimnout na přiloženém snímku, zdá se, že telefon bude i nadále nabízet design se dvěma prsteny, tedy s fotoaparáty. Navazovat tak bude koncepčně na současnou řadu Honor 50. Letošní série by měla zahrnovat Honor 60, Honor 60 Pro a Honor 60 SE.

Základní a Pro modely by měly mít podporu pro 66W rychlé nabíjení. Naopak SE varianta má poskytovat pouze 40W nabíjení. Několik telefonů Honoru nedávno prošlo certifikačním procesem. Patří mezi ně GIA-AN00, ELZ-AN00, TNA-AN00, ANY-AN00 a LSA-AN00. Je pravděpodobné, že dvěma z těchto zařízení by mohly být telefony Honor 60 a Honor 60 Pro.

Zdroj: gizmochina.com

