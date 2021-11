Honor 50 – kroužky nejsou vše [recenze]

Honor 50; zdroj: Dotekomanie.cz

Honor si u nás v Česku vybudoval vcelku silné jméno a byl populární především ve střední třídě. Bohužel před pár lety na něj stejně jako na Huawei dopadly sankce ze strany USA a nepomohl pokračovat ve svém bussinessu. Huawei však tuto podfirmu osamostatnil a díky tomu může zase používat Google služby a také 5G. Jakkoliv se má jednat o oddělené firmy, nový Honor 50 je téměř identický s Huawei nova 9. Jaký je však Honor 50? Obstojí v mnohem dravější konkurenci, která tu dříve nebyla?

Konstrukce

Jak jsem již zmínil, Honor 50 nabízí zcela stejnou konstrukci (nejen tu) jako Huawei nova 9. Design tak nabízí zaoblený displej do boků, který připomíná Huawei P30 Pro. Odlišné od novy jsou nicméně barevné varianty. K dispozici je námi testovaná zelenomodrá s názvem „Emerald green“, dále perleťová „Frost Crystal“ a nakonec černá „Midnight black“. Záda jsou lesklá, takže budou chytat otisky prstů jako u každého jiného zařízení s tímto povrchem.

Designem zaujme především zadní strana, kde jsou spojené dva kroužky tvořící modul fotoaparátu. Zatímco první kroužek schovává hlavní 108MPx snímač a má zvýrazněný rámeček, druhý už obsahuje rovnou tři další fotoaparáty a LED diodu. Jedná se o zajímavé řešení, a zda se vám líbí, už ponechám na vás.

Trochu zklamáním je plastový rám telefonu. Na hodnotě to nepřidává, naopak to ale ubírá hmotnost. Ta je pocitově opravdu nízká a při prvním uchopení vás to nejspíš pozitivně překvapí. Čtečka otisků prstů se nachází v displeji a funguje opravdu skvěle. Je rychlá a spolehlivá. Jedinou drobností je fakt, že je umístěná celkem nízko, ale je to o zvyku.

Reproduktor pro vaši hudbu je na těle zařízení bohužel jen jeden a jeho zvukový projev je průměrný, nijak vás nenadchne, ani neurazí. Žádné stereo zde ale nemáme a nemáme tu ani žádnou voděodolnost a ani podporu bezdrátového nabíjení. I to jsou věci, které občas už konkurence nabízí.

Displej

Zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 6,57 palců a především nabízí vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz, což je skvělé. Posouvat se v systému je tak krásné plynulé. Jedná se o kvalitní OLED displej, který v horní části narušuje průstřel pro přední fotoaparát. Ten mi na dnešní dobu přijde o trošičku větší než u jiných modelů konkurence, není to ale nic hrozného.

Překvapilo mě, že ve výchozím nastavení je frekvence displeje na dynamický režim. To v praxi znamená, že některé aplikace vám poběží z nepochopitelných důvodů jen v 60 Hz (například v mém případě Instagram, Twitter a další), zatímco pro jiné systém aktivuje 120 Hz (například vestavěné aplikace nebo Facebook). V nastavení systému tak doporučuji vynutit 120 Hz nastavením frekvence vždy na vysokou.

Z výroby je na displeji aplikovaná plastová fólie, což jistě nejeden uživatel ocení. Jako pozitivní hodnotím také možnost aktivovat funkci „always-on display“, tedy neustále zobrazené hodiny na „zhasnutém“ displeji se širokými možnostmi přizpůsobení.

Hardware

Uvnitř tepe taková klasika vyšší střední třídy, a to procesor Snapdragon 778G v 5G verzi. Ten nabízí dostatek výkon a v benchmarku Geekbench 5 skóre kolem 2800 (multi-core) a necelých 800 (single-core). To už není daleko od top procesorů jako Snapdragon 888. Při spuštění benchmarku pětkrát za sebou se skóre téměř nezměnilo a telefon zůstal chladný, což je pozitivní.

Operační paměť dostala do vínku 6 GB v případě námi testované levnější verze s úložištěm 128 GB. Obě tyto hodnoty hodnotím jako dostatečné, úložiště nejde dále rozšířit paměťovými karty. Konektivitu zajišťuje pro mobilní sítě 5G, což je dnes už skoro bych řekl samozřejmost v této cenové kategorii.

Specifikace Honor 50

displej: 6,57 palců, OLED, Full HD+, 120 Hz

procesor: Snapdragon 778G

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 11 + Magic UI 4.2

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.9 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx, f/2.4

5G NR, NFC, Wi-FI AC, Bluetooth 5.1, USB Type C

rozměry: 159,96 x 73,76 x 7,78 mm, 175 gramů

baterie: 4300 mAh + 66 W

Výdrž baterie

Uvnitř je integrován akumulátor o kapacitě 4300 mAh, který mě v praxi velmi potěšil výslednou výdrží baterie. Ta je vskutku dobrá a řekl bych nadprůměrná na svoji kategorii. Přežít den rozhodně není problém a většinou mi zbyl ještě dostatek procent na skoro celý další den. Vždy ale záleží na vašem konkrétním použití. Na druhou stranu, i pokud jsem telefon více než 5 hodin „šťavil“ přes tvorbu osobního hotspotu, stejně přežil jeden den bez problémů. Doba aktivního displeje se pohybuje v mém běžném užití kolem 5 hodin.

V balení naleznete 66W adaptér do zásuvky, díky čemuž tu máme velmi rychlé nabíjení. Ze 7 na 47 procent jsem nabil za 17 minut a za půl hodiny už jsem měl 80 procent kapacity. Plné nabití pak trvá něco kolem 50 minut.

Software

Podporu Google služeb bych ani nenazýval nějakým benefitem, beru to jako samozřejmost, pokud nechcete mít různé starosti s bezpečností navíc. V telefonu máme Android 11 s nadstavbou Magic UI 4.2, která jakoby z oka vypadla nadstavbě EMUI 11. Pokud tak dnes máte nějaký Huawei nebo Honor, budete zde jako doma. V době psaní recenze je nejnovější bezpečnostní záplata z 1. září 2021.

Fotoaparát

Na zádech se oproti modelu nova 9 nachází 108MPx hlavní snímač o velikosti 1/1.52″ a světelnosti f/1.9. Ten je doplněn bohužel jen 8MPx ultra širokoúhlým snímačem, což je častý neduh v této cenové kategorii. Hodilo by se mu rozhodně více megapixelů a i vyšší kvalita. Nakonec tu máme dva zbytečné snímače s mizerným rozlišením 2 MPx – makro a snímač hloubky.

Hlavní fotoaparát podává slušné výsledky a přijde mi, že fotí lépe než Huawei nova 9. Minimálně v době našeho testování novy 9 například na telefon podivně fungoval noční režim – prakticky nefungoval. Na Honoru 50 funguje vše dle očekávání, v nočním režimu telefon snímá kolem 3-4 sekund, a to i přestože nemá optickou stabilizaci. HDR hlavního fotoaparátu je solidní, ale přijde mi, že občas až příliš zatmaví popředí na úkor nepřepáleného nebe.

Den

Noc

Ultra širokoúhlý snímač

Na ultra širokoúhlý snímač bohužel nelze použít noční režim, a tak je jeho kvalita v noci opravdu mizerná. Ale ani ve dne to není žádný zázrak, fotky jsou takové trochu rozpité, detailů je na nich málo a nevypadají zkrátka ve výsledku moc hezky. Na Instagram asi dobrý, ale při zobrazení na větší obrazovce to opravdu není ono.

Video

Zajímavou funkcí, kterou výrobce dost propaguje, jsou různé vlogovací režimy. Můžete tak nahrávat video zároveň z předního a zadního fotoaparátu, přičemž obě video můžete mít buď vedle sebe, nebo jako obraz v obraze. Určitá úzká skupina lidí toto může ocenit, osobně v tom ale nevidím nijak velkou přidanou hodnotu a podobnou (ne-li stejnou) funkci nabízí dnes i jiní výrobci.

Správný „vloger“ by možná více ocenil, kdyby telefon měl optickou stabilizaci, nebo podporoval 4K na ultra širokoúhlém snímači. To však Honor 50 neumí, limit na ultrawide je 1080p 30 fps. Hlavní snímač pak zvládá maximálně 4K 30 fps.

Zhodnocení

Při psaní zhodnocení se můžu podívat na moje hodnocení Huawei nova 9 a jen ho trochu poupravit. Honor 50 je ve srovnání s tímto modelem jednoznačně lepší volba – dostanete normální podporu Google služeb a 5G. Nicméně ve srovnání s konkurencí to má dnes recenzovaná novinka těžké. Potěší solidní hlavní fotoaparát, snímače v druhém kroužku na zádech jsou ale už zklamání. Zamrzí absence zvýšené odolnosti nebo pouze jeden reproduktor.

Naopak Honor 50 zaujme hezkým designem, krásným 120Hz AMOLED displejem, velmi rychlým nabíjením se solidní výdrží baterie a potěší také rychlá čtečka otisků prstů. To ale není nic neobvyklého v této cenové kategorii. A jak jsem už zmínil, konkurence je letos obzvlášť silná. Můžete si totiž třeba koupil voděodolný Samsung Galaxy A52(s) se stereo reproduktory navíc, Motorolu Edge 20 s teleobjektivem navíc nebo třeba Xiaomi 11T či realme GT 5G se Snapdragon 888.

Ve finále tak bude záležet především na vašich preferencích, kterou značku máte raději. Honor 50 je solidní telefon. Nezklame vás, ani zásadně nepřekvapí, jedině pokud přecházíte třeba ze starého Honoru 20. V předobjednávkách nyní cena za Honor 50 začíná na 11,5 tisíc korun.

Klady

120Hz displej

Hezký design

66W velmi rychlé nabíjení

Dobrá výdrž baterie

Rychlá čtečka otisků prstů

Zápory

Nemá stereo reproduktory

Nemá bezdrátové nabíjení

Nemá voděodolnost či jinou zvýšenou odolnost

Plastový rám zařízení



