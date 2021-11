Google pomalinku otevírá Obchod Play alternativním platebním systémům

Zdroj: Dotekománie

V případě mobilních telefonů si chtějí společnosti udržet dominanci, co se týče distribuce aplikací, her a dalšího obsahu. Zatímco na zařízeních od Applu neexistuje alternativní obchod, tak v případě Androidu jsou zde jisté možnosti. Hlavní ale zůstává Obchod Play. Google nyní byl donucen na prvním trhu otevřít možnosti a nabídnout uživatelům alternativní platební systém.

I alternativa něco stojí

V Jižní Koreji prošel zákon, který ve své podstatě nařizuje obchodům s aplikacemi nabídnout alternativní platební systém. Google na to reaguje otevřením samotné možnosti, v rámci které si mohou uživatelé vybrat mezi platbou přes Obchod Play nebo jinou alternativu.

Hned vás může napadnout, že Google takto přijde o poplatky z každé platby, ale našel si svůj způsob. Standardní poplatek je 15 % z dané částky, přičemž u alternativní metody dojde ke snížení o 4 % na 11 %. Na první pohled se může jednat o zvýhodnění, ale je zde nutné brát v potaz, že alternativní metoda také musí někde brát poplatky na svůj provoz.

Google snižuje provizi na 15 % u aplikací a her s předplatným

Google si našel také ještě jednu cestu. Zatímco u alternativní metody je 11 % na jakoukoliv platbu, tak v Obchodě Play je u některých služeb, zejména streamovacích poplatek pouze 10 %. Ve výsledku asi tyto služby nebudou nabízet jinou metodu, z které by měly méně peněz.

Zatím asi nelze očekávat velký rozmach do jiných států, tedy do momentu, než budou přijaty potřebné zákony. Google je již připraven, ale nehodlá tuto metodu rozšiřovat dobrovolně do každé země.

