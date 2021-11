Fairphone jde příkladem, vydává Android 10 pro mobil z roku 2015

Fairphone 2; Zdroj: Fairphone

V době, kdy začínáme sledovat postupné aktualizace mobilů na Android 12, tak mnozí, někdy i marně, vyhlíží aktualizaci na Android 11. Dá se říci, že čím levnější mobil, tím nižší šance na novější verzi systému. Samotný nadpis tohoto článku není zastaralý. Skutečně společnost Fairphone vydala aktualizaci na jeden ze svých mobilů, přičemž jde o Android 10, systém z roku 2019. Ale zde jde o trochu jiný příběh.

Fairphone 2 a aktualizace

Společnost Fairphone není moc známá u široké veřejnosti, ale znalejší čtenáři ví, že tato firma se soustřeďuje na udržitelnou výrobu mobilů. Nejenže se snaží používat co nejvíce recyklovaných materiálů, ale také poskytuje součástky, aby si mobil mohl každý opravit, případně i vylepšit. Nedávno jsme se dokonce dočkali modelu Fairphone 4. Zatímco jiné firmy by již zapomněly na starší modely, tak Fairphone se snaží o co nejdelší podporu.

V roce 2015 firma vydala Fairphone 2. Mobil s vysokými ambicemi, průměrnými specifikacemi a vyšší cenou. V té době byl uveden se systémem Android 5.1 Lollipop, ale následně dostal Android 6 Marshmallow, Android 7.1 Nougat a Android 9 Pie. Tolik zásadních aktualizací neumí udělat v dnešní době většina společností, ale zde je jedno překvapení. Firma vydá dokonce Android 10 pro Fairphone 2 začátkem roku 2022.

Fairphone 2 – další etický smartphone

Zde ale nejde jen o to, že se firma rozhodla vydat novou verzi. Je zde problém v podpoře samotných komponentů. Společnost musela spolupracovat s komunitou. Konkrétně hodně pomohl vývojář Bharath Ravi Prakash. Práce trvaly 10 měsíců, což je o osm méně než v případě aktualizace na Android 9.

Dá se tedy říci, že Fairphone 2 je prvním mobilním telefonem s Androidem, který se dočkal sedmileté přímé podpory ze strany výrobce. Pokud by například Qualcomm a další výrobci součástek drželi podporu pro své čipy déle, mohly by společnosti podporovat mobily delší dobu. To mohou i nyní, ale musely by vyřešit komptabilitu součástek bez jejich výrobců. Navíc k tomu připočítejte ještě množství modelů a investice pro podporu by byly vysoké. I tak si Fairphone ukazuje, že to jde, a přitom se nejedná o nějak velkou společnost.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Fairphone jde příkladem, vydává Android 10 pro mobil z roku 2015

reklama reklama