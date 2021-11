Aplikace OneDrive přestane fungovat na starších Windowsech

Zdroj: Microsoft

Microsoft se v minulosti snažil několikrát vstoupit na pole smartphonů, ale vždy se jednalo o neúspěch. Nakonec se firma soustředila na aplikace. Ty se navíc objevují u některých výrobců mobilů jako předinstalované. Dá se říci, že se Microsoft snaží o nabídnutí propojení mezi systémy Android a Windows. Dnes zde ale máme nepotěšující zprávy kolem podpory aplikace OneDrive.

Klávesnice SwiftKey od Miscrosoftu nyní umožňuje všem sdílení textu mezi systémy Android a Windows

OneDrive a Windows

Aplikace OneDrive není jen pro procházení a nahrávání souborů do cloudového prostoru. Nabízí i možnost synchronizace, což značně ulehčuje práci. Microsoft ale oznámil, že OneDrive pro Windows omezí podporu pro starší operační systém.

V první řadě OneDrive přestane dostávat aktualizace na systémech Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1. Stane se tak již prvního ledna 2022. Stále ale bude fungovat, jen nebudou vydávány opravy nebo nové funkce pro vyjmenované verze systému. To by ani tak moc asi nevadilo, ale krátce na to OneDrive přestane synchronizovat soubory.

Konkrétně se tak stane 22. března. Konec se tak blíží velmi rychle. Majitelé počítačů s těmito verzemi systémů budou muset buď aktualizovat na novější Windows, případně budou moci nadále přistupovat k souborům jen přes webové rozhraní. Zde ale není možnost synchronizace.

