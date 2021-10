ZTE rozšiřuje vlastní nabídku o Blade A71

Zdroj: ZTE

Do nižších pater střední třídy právě společnost ZTE zasazuje novinku, která bude zapadat do modelové řady Blade, kde jej přímo poznáme podle označení A71. Přestože čínský výrobce více méně šetřil u výbavy, tak si nakonec dovolil nasadit poměrně odvážnou prodejní cenu. Telefon by měl určitě oslovovat méně náročné zákazníky bez velkých požadavků.

Další do počtu

Součástí základní výbavy je 6,52palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí, pod kterým běží osmijádrový čip SC9863A od Unisoc nebo 3GB operační paměť RAM. Uživatelská data pojme 64GB interní úložiště podporující maximálně 512GB paměťové microSD karty. Dopředu nezapomněli přidat 8MPx selfie kamerku v obyčejném „Waterdrop“ výřezu.

Zadní partie patří trojici fotoaparátů ve složení 16 + 8 + 2 MPx, LED blesku na přisvětlení záznamů či 4 000mAh baterii, kterou dobijete přes přítomný USB-C port. Softwarovou část zastupuje operační systém Android 11 překrytý vlastní nadstavbou. Mezi zbývající prvky výbavy patří také technologie NFC pro bezkontaktní placení v obchodech, čtečka otisků prstů z boku zařízení a 3,5mm sluchátkový jack vespod.

U prodejců budou k dispozici tři barevné verze (černá, modrá, zelená) a navíc i některé obchody v Česku začínají tento model nabízet za částku do 4 500 Kč včetně DPH.

