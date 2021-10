WhatsApp pracuje na vylepšení hlasových vzkazů

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp stále pracuje na novinkách, přičemž některé jsou drobného charakteru, jiné mají zásadnější dopad. Příkladem je chystaná podpora více zařízení. Za poslední týden se podařilo zaznamenat, že se chystá značné vylepšení hlasových vzkazů. Dnes se dozvídáme o další novince.

WhatsApp pracuje na možnosti poslat obrázek jako samolepku

Hlasové vzkazy

V tuto chvíli se chystá malý widget, který se bude nacházet v horní části aplikace. Ten bude sloužit jako informativní položka o tom, co se aktuálně přehrává, přičemž nebudou chybět základní ovládací funkce. Výhodou bude možnost další komunikace s druhou stranou během samotného přehrávání hlasového vzkazu.

V rámci beta testování se dostává mezi testery další novinka, která souvisí přímo s nahráváním hlasových vzkazů. Nově budeme moci nahrávat vzkaz po úsecích, jelikož přibude funkce pozastavení. Jednoduše budete moci zastavit nahrávání a pak v něm pokračovat. Jedná se o drobnou novinku, ale takto nebudete muset si formulovat to, co chcete říci, a pak to vyslovit najednou.

Vzhledem k tomu, že se novinky testují v uzavřených beta testech, není jasno, kdy se jich dočkáme. Navíc tyto novinky jsou k dispozici jen u iOS verze. Lze ale očekávat, že bychom se jich mohli dočkat v horizontu týdnů, a to i na platformě Android.

