WhatsApp pracuje na možnosti poslat obrázek jako samolepku

Jestli nějaká společnost velmi dobře aktualizuje své mobilní aplikace, rozhodně mezi ně patří WhatsApp. Ačkoliv s novými podmínkami o zpracování osobních údajů nesouhlasím, velmi oceňuji přístup k testování a vydávání nových funkcí. Nedávno jsme vás informovali o novém end-to-end zálohování, vytváření textových přepisů pomocí hlasových zpráv. A nyní WhatsApp testuje další funkci, pomocí které budete moci vytvořit vlastní samolepky.

V desktopové beta verzi (verze 2.2137.3) byla objevena funkce, díky které budete moci udělat z obrázku vlastně samolepku. Když tedy pošlete obrázek do chatu skrze desktopovou aplikaci, na liště uvidíte ikonu s nálepkami. Pokud na tuto ikonu klepnete, neodešle se obrázek, ale obsah bude poslán jako nálepka.

Zajímavé je, že se zatím netestuje verze pro Android a iOS. Je ale vysoce pravděpodobné, že se podobný mechanismus objeví i v těchto aplikací. Funkcionalita by mohla být uživatelům přístupná ve velmi blízké budoucnosti.

Zdroj: pocketnow.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!