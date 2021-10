Legion Play: konkurence pro Steam Deck a Nintendo Switch od Lenova?

Zdroj: Android Authority

Lenovo se chystá uvést na trh své herní kapesní zařízení Legion Play. Lenovo se tak snaží konkurovat osvědčeným značkám, jako jsou Nintendo nebo Steam, a chce uvést své vlastní herní zařízení.

Herní kapesní konzole Legion Play se objevilo na fotografiích na herním fóru GBA Temp. Obrázky byly rovněž nahrány na webové stránky MWC2021 v Německu a Japonsku. To poukazuje na to, že společnost Lenovo zamýšlela zařízení uvést již na tomto veletrhu, který se konal začátkem tohoto roku, ale nakonec plány změnila.

Podle obrázků je patrné, že herní konzole by měla být poháněna operačním systémem Android opatřeným vlastním launcherem. Z obrázků je patrná přítomnost aplikací Geforce Now, Obchodu Play a také několik aplikací od Googlu. Zařízení by mělo být vybaveno jak duálními páčkami, tak dalšími ovládacími prvky, na jaké jsme zvyklí u konkurenčních platforem. Herní zařízení by také mělo být vybaveno USB-C rozhraním a 3,5mm jackem.

Zařízení by mělo být navrženo pro hraní cloudových her a mělo by tak být první cloudovou konzolí se systémem Android. Uživatelům by měly být dostupné stovky cloudových herních titulů a k dispozici by měly být rovněž mobilní hry. Zařízení by mělo být vybaveno 7palcovým bezrámečkovým displejem s poměrem stran 16:9 a Full HD rozlišením. Ve výbavě by dále neměly chybět dva reproduktory. O napájení se postará baterie s kapacitou 7 000 mAh.

Co se týče čipové sady a dalších technických specifikací, v tuto chvíli žádné další podrobnosti nemáme. Není ani jasné, zdali se bude jednat čistě o herní zařízení, nebo zařízení nabídne i funkce telefonu. Z obrázků je totiž patrné, že v systému se objevují ikony pro mobilní signál.

