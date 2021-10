Sony na 26. října oznámilo představení nové Xperie

Xperia 5 III; Zdroj: Dotekománie

Od doby, co Sony představilo své nové Xperie 1, 5 a 10 III se společnost příliš nečinila. Kromě uvedení všech modelů na evropský trh japonský výrobce v tichosti představil i odlehčený model nejlevnější Xperie 10 III, tím to však alespoň prozatím skončilo. Sony totiž oznámilo představení záhadné novinky z řady Xperia, které se bude konat 26. října.

Záhadná Xperia již brzy

Při kladení otázky, na jaký smartphone se můžeme těšit není odpověď vůbec jednoduchá. Sony totiž v poslední době představení žádné novinky vůbec nenaznačilo, není tak vůbec jasné, co na nás společnost chystá. Téměř jisté je jen jedno – uvedení Xperií IV je velmi nepravděpodobné, „trojkové“ řady jsme se dočkali teprve letos dubnu. Nepočítá se ani se smartphonem s novým procesorem, Qualcomm prozatím svůj top model neodhalil. Možné by bylo také uvedení právě Xperie 10 III Lite, vzhledem k jejímu tichému uvedení je to ale také nepravděpodobné.

Společnost se v poslední době zaměřuje především na svou herní konzoli PlayStation, bezdrátová sluchátka a bezzrcadlové fotoaparáty, jeden smartphone však v úvahu připadá. Je totiž možné, že bychom se mohli dočkat nástupce Xperie Pro, která byla vylepšenou, „profesionální“ a také mnohem dražší verzí Xperie 1 II. Na to, kde je pravda a jakého zařízení se ve skutečnosti dočkáme si však budeme muset ještě pár dní počkat.

