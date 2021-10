Dočkáme se hodinek Motorola Moto Watch 100

Zdroj: Motorola

Před dvěma lety jsme se dočkali nových chytrých hodinek Moto, ale tentokrát nebyly vyrobeny společností Motorola. Tehdy za nimi stála firma eBuyNow a dnes se o výrobu stará CE Brands. Nyní se ukazuje, že se chystá rovnou několik nových modelů, přičemž první ponese označení Moto Watch 100, opět pod značkou Motorola.

Moto Watch 100

O nových hodinkách se dozvídáme mimo jiné díky certifikačnímu procesu u FCC. Máme k dispozici rovnou samotné balení k hodinkám, které maximálně prozrazuje samotný design hodinek včetně kulatého displeje a nabíjení pomocí magneticky uchyceného kabelu. Zde prostě nebude k dispozici bezdrátové nabíjení.

Co se týče specifikací, moc toho nevíme. Z dostupných informací vyplývá, že hodinky nabídnou GPS a odolnost vůči vodě až do 5 ATM. O konektivitu se bude starat Bleutooth 5.2 a baterie bude mít kapacitu 355 mAh. Zatím nevíme, jestli i v tomto případě bude k obsažen systém Wear OS od Googlu, nebo společnost zvolí vlastní řešení.

Chystají se hodinky Moto G, Moto Watch a Moto One [aktualizováno]

Co se hodinek týče, tak jejich existenci již potvrdila i společnost CE Brands ve svých materiálech, kde se mimo jiné zmiňují i další dva modely, MW100s a MW200. Ty již budou mít hranatý design. Model Moto Watch 100 by se měl představit ještě do konce tohoto roku, další dva modely asi budou uvedeny až na začátku roku 2022.

