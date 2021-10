Společnost Apple v průběhu týdne vydala nový operační systém macOS Monterey, který si můžete stáhnout do svého Macu. Systém přinesl mnoho novinek, ovšem tentokrát se zaměříme na jednu z nich – AirPlay.

Právě přes AirPlay nově můžete streamovat z iPhonu do MacBooku veškerý obsah (video a zvuk). Je to velmi jednoduchý proces, přesto jsme si pro vás připravili krátký návod, jak AirPlay s MacBookem propojit.

Váš první krok bude instalace macOS Monterey. Ještě předtím ale zkontrolujte, zda je váš MacBook kompatibilní. Doporučujeme před instalací nového systému veškerá data zálohovat, kdyby se v průběhu instalace něco pokazilo. Poté přejděte do Předvolby systému > Aktualizace softwaru a poté klikněte na Nainstalovat macOS Monterey.

AirPlay najdete v Ovládacím centru na iPhonu. Zde klepněte na „Zrcadlení obrazovky“, čímž zobrazíte seznam způsobilých zařízení ke streamování. Pokračujte a ze seznamu vyberte svůj Mac. Následně by měl váš počítač s macOS Monterey zrcadlit obsah z vašeho iPhonu.

Pokud byste chtěli pro svůj Mac nastavit heslo (AirPlay), přejděte do Předvoleb systému, klikněte na Sdílení a poté nastavte heslo.

Jak pomocí AirPlay zrcadlit obsah z iPhonu do Macu [návod]

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!