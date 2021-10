Zdroj: GSM Arena

OneUI 4.0 beta přináší virtuální rozšíření RAM nebo nová Material You témata

Před několika málo dny Google vypustil finální verzi Androidu 12 do AOSP, což znamená, že je je dostupná pro vývojáře společností. Stejně jako ostatní výrobci smartphonů upravují Android pro své nadstavby, nezahálí ani Samsung. Tento korejský technologický gigant nyní vypouští další beta verzi OneUI 4.0, které přináší několik zásadních oprav a vylepšení.

OneUI 4.0

Beta verze OneUI 4.0 s označením ZUJ1 je dostupná pro majitele Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra, kteří se registrovali do programu beta testování, jenž byl zpřístupněn v Číně, Německu, Indii, Polsku, Jižní Koreji, USA a Spojeném království. Jednou ze zásadních novinek je funkce RAM Plus, která funguje obdobně, jako například na smartphonech vivo. Smartphone tak dokáže část úložiště a využít jej jako rozšíření paměti RAM, v tomto případě až o 4 GB. Funkce je prozatím dostupná pouze pro výše zmíněná zařízení, v budoucnu by se ale měla rozšířit také na ostatní modely.

Mezi další novinky patří například také nový způsob vytváření témat systému, ten se nově bude umět přizpůsobit nastavené tapetě. Drobného vylepšení doznaly také videohovory s vylepšeným režimem mikrofonu, který zvýrazňuje hlas oproti hlučnému pozadí, nebo také klávesnice Samsung. Oprava související se zabezpečením pak řeší problém, který nastával při zavírání Zabezpečené složky, ostatní vylepšení prozatím v seznamu změn nejsou uvedena.

